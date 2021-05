Posible despedida de Sergio Peña. En una temporada complicada para el FC Emmen por su caída a la Eerste Divisie - segunda división del fútbol de Holanda - el seleccionado nacional dio un importante y conmovedor comunicado. El mediocampista peruano falló un penal decisivo ante NAC Breda, en el partido por los “Play Off” de descenso.

“Terminó una temporada muy dura y de la manera que nadie quería, pero estoy orgulloso de lo que hice en cada entrenamiento y en cada partido, quizá no siempre demostré mi mejor versión, pero siempre lo intenté”, señaló Peña en su cuenta de Instagram.

“Nunca me rendí, siempre di la cara en cada partido por más difícil que sea; y, hoy, no será una excepción, daré la cara, porque di todo de mi, porque siempre quise lo mejor para mi equipo y para esta hermosa ciudad, lamento mucho lo sucedido. Y no me refiero a un penal fallado, me refiero a descender de categoría”, sostuvo el mediocampista tras el final de la temporada para el FC Emmen.

¿Se despide de FC Emmen?

Sergio Peña, cerró su comunicado dando a entender que no continuará su camino junto al FC Emmen. “Di todo por esta institución y siempre los voy a tener en mi corazón, nos volveremos a encontrar, volveremos a disfrutar. Gracias por todo, gracias a todos”, concluyó el futbolista peruano.

FC Emmen descendió tras caer derrotado en la tanda de penales ante NAC Breda - previo empate 1-1 en los 120 minutos de juego. Miguel Araujo fue uno de los encargados de anotar desde el punto penal, el defensa logró darle el grito de gol a su club; sin embargo, Sergio Peña no tuvo la misma suerte, desperdiciando el quinto tiro y la oportunidad de mantenerse en Eredivisie.

Sergio Peña en la lista de Ricardo Gareca

El ‘Tigre’ Gareca dio la lista de los 28 convocados para la fecha doble ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Dentro de los seleccionados, se encuentra el nombre de Sergio Peña - y también Miguel Araujo. Lo más llamativo de la convocatoria del DT argentino, fue el no incluir a Santiago Ormeño para estos dos encuentros.