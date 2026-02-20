En medio de las críticas y los rumores sobre un posible relevo en el banquillo de Alianza Lima, el exjugador Henry Quinteros pidió mesura a la afición y consideró que no es momento para decisiones drásticas como esa.

El exmediocampista blanquiazul sostuvo que el equipo todavía está en pleno proceso y que los cuestionamientos al entrenador resultan apresurados.

“Es prematuro pensar en un cambio de técnico, hay que saber que tras la eliminación han pasado algunos partidos y no se ha perdido. Más allá de estilos de juego, tener un cambio en apenas dos meses de trabajo es complicado”, dijo en radio Ovación.

El ‘Pato’ Quinteros remarcó que la temporada recién comienza y que, más allá del golpe que significó la eliminación en torneos internacionales, el plantel necesita respaldo para consolidar su idea de juego.

Además, hizo mención sobre la ausencia de Peña, Trauco y Zambrano, quienes eran titulares y han dejado un vacío que Guede ha tenido que solucionar.

“Hay que ponernos en el lado del comando técnico, los tres jugadores que salieron eran titulares. En estos meses han pasado muchas cosas en Alianza, por eso se ha generado esta inestabilidad. La eliminación fue el detonante para que sigan las cosas mal, pero en resultados están cerca del puntero”, explicó.