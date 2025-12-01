Alianza Lima sorprendió este domingo con la lista de convocados para el duelo de ida de los playoff ante Sporting Cristal, y lo que llamó la atención fue la ausencia de un jugador clave: Piero Cari.

Cari, un mediocampista joven que había conseguido un lugar destacado en el plantel, no aparece en la lista pese a no registrar molestias físicas. Su exclusión se atribuye únicamente a una decisión técnica del entrenador Néstor Gorosito, lo que generó sorpresa entre los hinchas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Aunque desde Alianza Lima no hubo un comunicado oficial explicando la razón del corte, se baraja que la decisión obedece a razones tácticas o de estrategia de cara al partido ante Cristal.

La baja de Cari se suma a un contexto de ausencias sensibles en el cuadro blanquiazul: entre suspendidos y descartados figuran varios nombres importantes, lo que obligará al equipo a reconfigurar su esquema de cara al partido que se jugará en el Estadio Nacional.