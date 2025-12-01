Alianza Lima sorprendió este domingo con la lista de convocados para el duelo de ida de los playoff ante Sporting Cristal, y lo que llamó la atención fue la ausencia de un jugador clave: Piero Cari.
Cari, un mediocampista joven que había conseguido un lugar destacado en el plantel, no aparece en la lista pese a no registrar molestias físicas. Su exclusión se atribuye únicamente a una decisión técnica del entrenador Néstor Gorosito, lo que generó sorpresa entre los hinchas.
Aunque desde Alianza Lima no hubo un comunicado oficial explicando la razón del corte, se baraja que la decisión obedece a razones tácticas o de estrategia de cara al partido ante Cristal.
La baja de Cari se suma a un contexto de ausencias sensibles en el cuadro blanquiazul: entre suspendidos y descartados figuran varios nombres importantes, lo que obligará al equipo a reconfigurar su esquema de cara al partido que se jugará en el Estadio Nacional.