El nombre de Piero Magallanes comienza a sonar con fuerza en el mercado de fichajes del fútbol peruano. El atacante de Sport Huancayo atraviesa una destacada temporada 2026, pelea por clasificar a los play-offs por el título nacional y es convocado habitualmente a la Selección peruana. Su rendimiento también despertó rumores sobre un posible interés de Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal.

Sin embargo, el futbolista de 25 años decidió aclarar su situación contractual y explicar cómo afronta las versiones sobre su futuro para el 2027. En una entrevista con Modo Fútbol, aseguró que actualmente está concentrado en el objetivo deportivo de su equipo y que no quiere distraerse con posibles ofertas.

Piero Magallanes y su futuro: ¿jugará en Universitario o Alianza Lima?

El atacante reconoció que conoce los rumores que lo vinculan con los principales clubes del fútbol peruano, pero evitó confirmar cualquier acercamiento. Además, recordó que tiene contrato vigente con Sport Huancayo y que las conversaciones relacionadas con su futuro están a cargo de su padre, el exfutbolista Alex Magallanes, y su representante.

“He visto en redes que ya me ponen como jugador de la ‘U’ y Alianza Lima, pero no sé qué tan cierto sea eso. Trato de restarle importancia porque quiero enfocarme en este partido y luego ya se verá”, manifestó.

Magallanes también reveló que pidió a su entorno que no le comunique posibles ofertas hasta que termine la temporada, con el propósito de mantenerse concentrado en la recta final del campeonato.

Piero Magallanes se pronuncia sobre su posible llegada a un grande en 2027. Foto: ITEA

“Yo tengo contrato con Sport Huancayo y mi futuro lo están viendo mi papá y mi representante. Les dije que, si hay algo, no me lo cuenten al menos hasta que acabe el torneo (...) Este partido ante Universitario para mí será como una final. No sé si ya hay algo concreto, tampoco quiero saber por ahora. Si hay alguna oportunidad, me gustaría seguir creciendo en mi carrera”, apuntó.

Piero Magallanes palpita el partido ante Universitario

Mientras se define su futuro, Magallanes tiene un objetivo inmediato: conseguir una victoria frente a Universitario de Deportes. Sport Huancayo recibirá al conjunto crema este domingo 22 de noviembre, en un compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El atacante reconoció que el equipo atraviesa una semana especial por la importancia del encuentro y aseguró que el plantel trabaja para llegar en las mejores condiciones.

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“Ha sido una semana bonita, linda para entrenar. Mis compañeros y yo nos estamos preparando de la mejor manera para llegar bien al domingo. Sabemos lo que está en juego y conocemos que el rival que vamos a enfrentar es muy duro, pero estamos concentrados en lo que podamos hacer nosotros para tratar de ganar el partido”, comentó.

El futbolista también destacó el cambio que experimentó Sport Huancayo durante la temporada. Después de atravesar momentos complicados en el primer semestre, el equipo consiguió recuperar regularidad y posicionarse en la pelea por el título.

“Es una semana diferente para varios que no hemos vivido esta clase de situaciones. Hay que aprovechar estos momentos de pelear por un título, porque no pasan siempre en el fútbol. En lo personal, fue complicado a comienzos de año, pero luego mantuve una regularidad importante”, sostuvo.

Piero Magallanes habló de su futuro y dejó una pista sobre su próximo destino. (Foto: Sport Huancayo)

Asimismo, resaltó el trabajo del entrenador Richard Pellejero y la conexión que consiguió establecer el plantel con su propuesta futbolística.

“El equipo entendió la idea del ‘profe’ (Richard Pellejero) y estamos en sintonía con lo que queremos. Es una alegría estar peleando esta instancia del campeonato y, si bien lo asumimos con responsabilidad, también tenemos que disfrutarlo”, agregó.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs. Universitario?

Sport Huancayo recibirá a Universitario de Deportes este domingo 22 de noviembre, desde las 3:00 p. m., por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio IPD de Huancayo, conocido también como la ‘Incontrastable’.

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El compromiso será determinante para las aspiraciones del conjunto huancaíno, que busca acercarse a las semifinales del campeonato. Una victoria frente al equipo crema representaría un paso importante en su objetivo de meterse en la definición por el título nacional.

La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal disponible en DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable. También podrá seguirse mediante las plataformas de streaming L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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