Piero Quispe tiene claro el objetivo que persigue desde su regreso a Universitario de Deportes. El volante nacional quiere cerrar la temporada celebrando un nuevo título con el club que considera su casa y aseguró que dará todo para contribuir al objetivo del equipo.

Sus declaraciones llegan después de los últimos acontecimientos alrededor de la ‘U’, incluido el triunfo conseguido en Cajamarca, donde el cuadro crema continúa peleando por sus objetivos en el campeonato.

Piero Quispe deja clara su meta en Universitario y responde con firmeza tras el triunfo en Cajamarca. Foto: Universitario

Quispe no ocultó la ilusión que tiene de volver a celebrar con Universitario. El mediocampista dejó claro que su decisión estuvo acompañada desde el inicio por una meta concreta: conseguir el campeonato.

“Desde que tomé esta decisión, mi meta siempre va ser salir campeón, con este club que me ha dado todo, que es mi vida. Y voy a dar todo de mi para poder ayudar al equipo para así lograr el objetivo de fin de año”, señaló en una entrevista para el canal de YouTube del club de Ate.

Quispe quiere la copa

Tras el último encuentro crema por la Liga 1, el mediocampista explicó que su principal objetivo en esta nueva etapa es recuperar su mejor estado físico y continuar trabajando para alcanzar su máximo nivel. “Vine con el propósito de ponerme primero bien físicamente, y a seguir entrenando para estar en mi mejor versión, agradezco a todos mis compañeros por el apoyo”, dijo.

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Sin embargo, Quispe sabe que todavía queda camino por recorrer y que el equipo deberá enfrentar partidos decisivos ante rivales que también pelean en la parte alta.

“Todavía nos falta jugar con los de arriba, ahora nos toca con Los Chankas, que estamos a dos de ellos en el acumulado. Esperemos que con la bendición de Dios podamos lograr el Clausura y jugar una nueva final”, manifestó.

Christian Cueva respaldó a Piero Quispe

En medio de las expectativas que genera el regreso de Quispe a Universitario, Christian Cueva también se refirió al volante y destacó tanto sus condiciones futbolísticas como su personalidad.

Piero Quispe tiene claro los objetivos tras su reestreno con Universitario (Foto: @Liga1)

Cueva pidió evitar comparaciones y, sobre todo, darle tranquilidad al joven mediocampista para que pueda desarrollar su fútbol.

“Piero puede dar mucho, no voy a comparar y decir que él nos va a salvar. Es buena persona, un chico humilde y no podemos lapidarlo. Déjenlo tranquilo”, señaló.

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