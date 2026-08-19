Piero Quispe y su objetivo con Universitario: “Mi meta siempre va a ser salir campeón”. Foto: Universitario
Piero Quispe y su objetivo con Universitario: “Mi meta siempre va a ser salir campeón”. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Piero Quispe tiene claro el objetivo que persigue desde su regreso a Universitario de Deportes. El volante nacional quiere cerrar la temporada celebrando un nuevo título con el club que considera su casa y aseguró que dará todo para contribuir al objetivo del equipo.

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