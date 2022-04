Piero Quispe alentó como un hincha más. El volante presenció el debut de Universitario de Deportes en la Liga Femenina Profesional 2022. El mediocampista y su padre asistieron al Estadio Monumental donde disfrutaron de la goleada de las ‘Leonas’ por 6-0 a UTC.

El futbolista de 20 años gozó con los respectivos dobletes de Milena Tomayconsa, Xioczana Canales y Nahomi Martínez. Tras el compromiso, los simpatizantes del elenco estudiantil se acercaron al lugar donde se encontraba del jugador para pedirle fotos.

El deportistas atendió a cada uno de los pedidos y se animó a mandarles saludos. La fanaticada del conjunto merengue guarda un gran cariño por el volante que siempre demuestra su esfuerzo y su talento en los encuentros con la camiseta crema.

Cabe recordar que, hace unos días, Universitario anunció la renovación de Piero Quispe con el club merengue hasta el 2025. Con ello, la institución le echa ‘llave’ a uno de sus jugadores revelación de esta temporada.

A través de sus redes sociales, se anunció que el mediocampista mantendrá su vínculo contractual con el elenco estudiantil hasta el 2025. Eso sí, en caso se dé un préstamo o venta a otro club, desde la ‘U’ tendrán la potestad de negociar los términos junto al futbolista.

Piero Quispe gritó con cada gol de Universitario.

Piero Quispe confesó que admira a Christian Cueva: “Es mi referente”

El volante crema expresó su admiración por el popular ‘Aladino’. “Siempre lo he visto como el diferente de la selección peruana, por lo que juega. Creo que es mi referente”, explicó Piero Quispe en entrevista para Willax Deportes.

Además, el joven futbolista reveló que tuvo una breve charla con Cueva recientemente. “Justo le hablé, me respondió de buena manera. Su humildad lo hace más grande. Pensé que no me iba a contestar, pero lo hizo y me dio unas palabras motivadoras”, relató.

“Le escribí por Instagram, le dije que jugaba bien y gracias a Dios me respondió. Siempre ha sido humilde, como persona y en la cancha. Es un futbolista maravilloso, siempre lo tengo de referente”, añadió Piero Quispe.