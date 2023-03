Tras las salida de Carlos Compagnucci de Universitario de Deportes , el estratega argentino fue consultado sobre la decisión de no tomar en cuenta a Piero Quispe desde los primeros minutos de cada encuentro.

Su respuesta fue tajante ante la duda e incertidumbre de los hinchas merengues: “Piero Quispe tuvo una mala temporada”.

“Piero Quispe tuvo una mala pretemporada. Su estado de forma no era el mejor. No estaba enfocado y no andaba bien futbolísticamente. No estaba fresco y picante. No estaba como había estado el año pasado”, precisó para el programa ‘Al Ángulo’.

🎙️ Carlos Compagnucci: "Piero Quispe tuvo una mala pretemporada. Su estado de forma no era el mejor. No estaba enfocado y no andaba bien futbolísticamente. No estaba fresco y picante. No estaba como había estado el año pasado".

“Todos los días hablé con Piero Quispe. Era el jugador con el que más hablaba. Le puse nutricionista y le pedía que mande foto de sus comidas todos los días. Lo cuidé y lo mimé más que pude. Ahora, futbolísticamente no estaba en forma”, aseveró.