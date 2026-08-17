Tras ganar en Cajamarca, Lapadula y Quispe ponen la mira en la pelea por el Clausura. Foto: @L1MAX_
Tras ganar en Cajamarca, Lapadula y Quispe ponen la mira en la pelea por el Clausura. Foto: @L1MAX_
Por Redacción EC

Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo como visitante al derrotar 3-2 a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. La ‘U’ se impuso en una plaza complicada y sumó tres puntos que le permitieron llegar a 10 unidades y quedar a solo un punto del líder del campeonato.

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