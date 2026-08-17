Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo como visitante al derrotar 3-2 a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. La ‘U’ se impuso en una plaza complicada y sumó tres puntos que le permitieron llegar a 10 unidades y quedar a solo un punto del líder del campeonato.

El encuentro también tuvo un significado especial para Piero Quispe, quien volvió a vestir la camiseta crema después de su paso por el fútbol mexicano y australiano. El mediocampista ingresó a los 71 minutos y tuvo participación en el tramo final del encuentro, ayudando al equipo a administrar la ventaja.

Gianluca Lapadula fue uno de los protagonistas del triunfo. El delantero marcó el tercer tanto de Universitario y continúa ganando protagonismo en el ataque crema.

Gianluca Lapadula lleva tres goles y una asistencia con Universitario en el Torneo Clausura. (Foto: ITEA Sport / Liga 1 Te Apuesto)

Lapadula destaca el regreso de Piero Quispe

Después de la victoria, Lapadula se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo y resaltó la dificultad de jugar en Cajamarca.

“Yo me siento súper bien, la cancha era muy complicada, el equipo hizo un muy buen partido, estoy contento con el resultado”, señaló el delantero.

El atacante también fue consultado por el regreso de Piero Quispe, con quien compartió anteriormente en la selección peruana, y destacó lo que puede aportar al equipo de Héctor Cúper.

“Estoy contento con el triunfo, por el grupo sobre todo. Lo conozco bien a Pierito y nos va sumar mucho”, afirmó Lapadula.

Piero Quispe responde y elogia a Lapadula

Quispe también se refirió a Lapadula después del triunfo y destacó la relación que ambos mantienen desde su etapa en la selección peruana.

“Gianluca es una persona A1, lo conozco desde la ‘Sele’, feliz por el triunfo, en una plaza difícil”, manifestó.

El mediocampista explicó además que su principal objetivo en esta nueva etapa es recuperar su mejor estado físico y continuar trabajando para alcanzar su máximo nivel.

“Vine con el propósito de ponerme primero bien físicamente, y a seguir entrenando para estar en mi mejor versión, agradezco a todos mis compañeros por el apoyo”, explicó.

Quispe también resaltó la recepción que tuvo dentro del plantel desde su regreso: “Desde que he regresado mis compañeros me han tratado bien”.

🗣️ Declaraciones de jugadores de Universitario



Lapadula: "Lo conozco bien a Pierito y nos va sumar mucho"



Piero Quispe: "Gianluca es una persona A1, feliz por el triunfo, a seguir entrenando para estar en mi mejor versión" #ALL1MITE pic.twitter.com/pkQnUPs2is — L1MAX (@L1MAX_) August 17, 2026

Quispe ya piensa en ganar el Clausura

El regreso del volante se produjo en un momento importante para Universitario, que volvió a acercarse a los primeros lugares del Clausura después del triunfo en Cajamarca. La ‘U’ suma ahora 10 puntos y se encuentra a una unidad del líder Alianza Lima.

Sin embargo, Quispe sabe que todavía queda camino por recorrer y que el equipo deberá enfrentar partidos decisivos ante rivales que también pelean en la parte alta.

“Todavía nos falta jugar con los de arriba, ahora nos toca con Los Chankas, que estamos a dos de ellos en el acumulado. Esperemos que con la bendición de Dios podamos lograr el Clausura y jugar una nueva final”, manifestó.

El próximo desafío será precisamente ante Los Chankas CYC, en el Monumental. Universitario buscará prolongar su buen momento y seguir recortando distancia con el primer lugar del Clausura.

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