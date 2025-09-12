En un gesto para el aplauso, la dirigencia de Universitario de Deportes coordinó la visita del plantel profesional al área de pediatría del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

Fue una jornada emotiva en la que muchos pequeños pudieron compartir con sus ídolos, quienes llegaron acompañados del entrenador uruguayo Jorge Fossati.

Durante la visita, la delegación crema compartió algunos mensajes de fortaleza y esperanza, en un momento que lo recordarán para toda la vida.

VISITA CREMA AL HOSPITAL

El Director Deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, el Gerente de Marketing y Comercial, Daniel Amador, así como de las autoridades del hospital: el Dr. Arturo Orellana Vicuña, Gerente de la Red Prestacional Rebagliati, y el Dr. Ramiro Carbajal Nicho, Gerente Quirúrgico del HNERM, también estuvieron presentes.

Universitario ganó el Torneo Apertura y busca el tricampeonato nacional, luego de quedar fuera de la Copa Libertadores.

Este fin de semana viajará a Arequipa para enfrentarse al siempre complicado FBC Melgar, que tiene a Juan Reynoso como flamante entrenador.

