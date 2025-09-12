El director técnico de la ‘U’, Jorge Fossati, lideró la delegación en un gesto que trasciende lo deportivo.
Redacción EC
Redacción EC

En un gesto para el aplauso, la dirigencia de coordinó la visita del plantel profesional al área de pediatría del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

Fue una jornada emotiva en la que muchos pequeños pudieron compartir con sus ídolos, quienes llegaron acompañados del entrenador uruguayo Jorge Fossati.

Jasson Curi Chang
Durante la visita, la delegación crema compartió algunos mensajes de fortaleza y esperanza, en un momento que lo recordarán para toda la vida.

VISITA CREMA AL HOSPITAL

El Director Deportivo de la ‘U’, Álvaro Barco, el Gerente de Marketing y Comercial, Daniel Amador, así como de las autoridades del hospital: el Dr. Arturo Orellana Vicuña, Gerente de la Red Prestacional Rebagliati, y el Dr. Ramiro Carbajal Nicho, Gerente Quirúrgico del HNERM, también estuvieron presentes.

Universitario ganó el Torneo Apertura y busca el tricampeonato nacional, luego de quedar fuera de la Copa Libertadores.

Este fin de semana viajará a Arequipa para enfrentarse al siempre complicado FBC Melgar, que tiene a Juan Reynoso como flamante entrenador.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

