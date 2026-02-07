Playa Bonita vs. Playa del Sol en vivo: ver partido de Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Resumen

Playa Bonita vs. Playa del Sol en vivo se enfrentan por la fecha 1 de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. Sigue todos los detalles del partido que organiza El Comercio e IGMA Sports.
Por Redacción EC

Ver Playa Bonita vs. Playa del Sol EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde la playa Los Cocos por la fecha 1 de la Categoría 2013/2014 Plata de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 7 de febrero de 2026, a las 8:10 p.m. (hora peruana). ¿Dónde ver? La transmisión del partido va por el Facebook oficial de El Comercio. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

Fútbol peruano

