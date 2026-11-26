Marcelo Gaona, jugador de Sport Huancayo, dejó en claro que el equipo confía en sus posibilidades de superar a Universitario y conseguir una ventaja importante en el primer partido de la llave. El futbolista reconoció que el cuadro crema parte con el respaldo de su historia y los títulos recientes, pero aseguró que el conjunto huancaíno está preparado para imponer condiciones jugando en casa.

En la previa del enfrentamiento, Gaona destacó la importancia de aprovechar la altura de Huancayo para conseguir un resultado que les permita afrontar con mayor tranquilidad el compromiso de vuelta en Lima.

Marcelo Gaona apunta a Universitario y revela la estrategia de Sport Huancayo. Foto: Instagram/Marcelo Gaona

Marcelo Gaona reconoce el favoritismo de Universitario, pero confía en Sport Huancayo

Consultado sobre si Universitario parte como favorito por su historia y los campeonatos conseguidos en los últimos años, el futbolista de Sport Huancayo reconoció que existe una diferencia en cuanto a los antecedentes, aunque consideró que su equipo tiene argumentos para competir.

“Justamente nosotros sabemos que se ha hablado bastante por el tema de historia, de los títulos conseguidos también en estos últimos años, pero creo que nosotros tenemos el objetivo de poder sacar la ventaja acá en casa, en la altura, y como se dice, poder ir a Lima con un marcador que nos permita poder manejar el partido y manejar la llave”, expresó.

Asimismo, aseguró que el plantel trabaja con la convicción de conseguir ese objetivo y consideró que tiene las condiciones necesarias para lograrlo.

“Creo que estamos capacitados para poder sacar esa ventaja, estamos trabajando para ello”, agregó Gaona.

El jugador también se refirió a los resultados que obtuvo Sport Huancayo cuando le tocó jugar en condición de visitante ante equipos grandes del fútbol peruano. Aunque reconoció que al equipo no le fue bien en el llano, sostuvo que fueron encuentros ajustados y que una buena diferencia en casa podría cambiar el panorama de la eliminatoria.

“Creo que han sido partidos, me acuerdo Alianza, terminamos perdiendo 2 a 1, y con la U también en el Monumental también 2 a 1, creo que han sido partidos cerrados, que sacando una buena diferencia y una buena ventaja acá en Huancayo, creo que podemos manejarlo”, explicó.

✅ EN VIVO Marcelo Gaona, jugador Sport Huancayo "Sabemos que se habló bastante por el tema de la historia y los títulos, pero podemos sacar la ventaja en casa y poder ir a Lima manejando el partido" 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #L1RADIO https://t.co/36uLuraH09 — L1MAX (@L1MAX_) November 26, 2026

La solidez defensiva, una de las apuestas de Sport Huancayo

Finalmente, Gaona destacó que la fortaleza defensiva será una de las principales herramientas del equipo para afrontar el partido en Lima. El futbolista señaló que la intención es mantener el orden y aprovechar los espacios mediante transiciones rápidas.

“Claro, confiamos mucho porque era una de nuestras características, creo, mantener una solidez y las transiciones rápidas poder hacer daño”, manifestó.

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