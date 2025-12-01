El sábado 29 de noviembre de 2025, Cliver —un adolescente de tan solo 15 años— viajó desde su tierra natal en Andahuaylas hasta Lima impulsado por un sueño: narrar la final continental aunque no tuviera acreditación. A falta de entrada, se subió a lo alto de un cerro cercano al Estadio Monumental y, armado con su smartphone, un aro de luz, trípode y mucha pasión, comenzó a transmitir el partido en vivo desde su cuenta de TikTok.

Durante la transmisión, su relato alcanzó picos de 4.7 mil espectadores en simultáneo, mientras sus videos se disparaban en vistas: la grabación original ya supera el millón de reproducciones, y su cobertura del gol del triunfo acumuló casi dos millones de visualizaciones. Lejos de ser un mero acto de fanatismo, su narración se convirtió en un fenómeno viral que llamó la atención de medios locales e internacionales por su autenticidad y emoción.

Pero la historia de Cliver va más allá del éxito en redes. Su origen humilde —trabajó desde niño en la chacra para ayudar a su familia—, y su raíces quechuas, le han dado una identidad propia. Conversador en castellano y quechua, ha expresado su deseo de llegar algún día a narrar un partido de la selección peruana en televisión. Su actitud demuestra que la pasión y el esfuerzo pueden abrir caminos insospechados.

Al convertirse en un símbolo de resiliencia y creatividad, Pol Deportes demuestra que el periodismo deportivo no siempre nace en grandes cabinas o con acreditaciones oficiales: a veces, basta con audacia, un celular y muchas ganas. Su historia inspira, especialmente a jóvenes de provincias, a luchar por sus sueños sin importar los obstáculos.