“No pensé ser famoso por subir al cerro”: La verdadera historia de Pol Deportes, el narrador que dio la vuelta al mundo y por qué Flamengo lo quiere llevar al Maracaná

Clíver no llegó a la capital en busca de fama: vino a cumplir una promesa. Había jurado que narraría la final, así fuera desde el filo de la ciudad, y lo hizo acompañado de su padre y su hermano Keny, los mismos que lo vieron dar sus primeros pasos frente a un micrófono cuando jugaba a contar cuentos en la radio donde trabajaba su papá. Aquel impulso íntimo, sostenido por años de esfuerzos, burlas y viajes con auspicios mínimos, lo sostuvo en la subida al cerro, cuando un amigo le enseñó la ruta para alcanzar el punto exacto donde se veía el Monumental. Desde ahí narró un segundo tiempo que cambió su vida.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Hoy, con apenas quince años, Clíver habla con naturalidad de entrevistas internacionales, reacciones de jugadores de Flamengo y llamadas de medios que antes veía como gigantes inalcanzables. Lo hace sin perder la timidez de quien sabe que su camino recién arranca. Sueña con estudiar Ciencias de la Comunicación, con una acreditación formal que lo acerque a las canchas y con narrar, algún día, los 90 minutos de un partido de Liga 1 o Libertadores desde una cabina real.

Pero por ahora, mientras vuelve a clases el lunes y retoma su vida escolar, carga con una certeza que ya nadie podrá arrebatarle: su voz, nacida en el corazón del Perú profundo, ya forma parte del mapa emocional del fútbol sudamericano. Aquí, el adolescente se confiesa con El Comercio, horas antes de tener sus primeros minutos como narrador del Alianza-Cristal por las “semis” de los Playoff de la Liga 1, recibir un regalo de Julio César Uribe y conocer a Paolo Guerrero.

Felicidades, debito a tu tenacidad haz sido viral y crecido en redes, ¿cómo has tomado ese crecimiento?

La verdad me siento muy contento, en especial agradecer a todos los canales que me han ayudado a difundir mi contenido. Yo no pensaba llegar a tanto, pero agradezco a todos los medios de comunicación que así como tú buscan conocer mi historia. Estoy realmente agradecido.

Se valora más por qué no te quedaste ante la negativa de no tener una acreditación y le diste vuelta a la situación

Eso de ser viral, yo no lo tenía pensado. No pensé ser famoso por subir al cerro. Yo fui al cerro porque había venido con un objetivo de Andahuaylas, que era transmitir la previa del partido. No me dejaron hacerlo a las afueras del Estadio Monumental. Entonces, fui donde un amigo que tenía una pollería y le dije: “No sé si me pudieras prestar tu televisión, quiero transmitir la final de la Copa Libertadores”. Porque hubo gente que me apoyó con poco en Andahuaylas y la verdad no quería decepcionarlos, tenía que hacer algo. Mi amigo me dijo que me llevaría a un cerro. “Ahí mejor narras”. Y sí, se veía el estadio y la cancha. He tenido que hacer ese esfuerzo, porque era bastante dificultoso para poder subir.

“Vine con pocos auspicios, pero con un sueño”: la odisea del narrador Pol Deportes de Andahuaylas que impactó en redes

Es decir, ya tenías auspicios de Andahuaylas para cubrir la final de Copa Libertadores

Ya teníamos un público de parte de Andahuaylas porque antes del partido había hecho algo. Sucede que en el juego entre Chankas y Universitario, yo ya quería venir a la Libertadores, y justo en la plaza me autopromociono. Había una pantalla gigante, agarro el micro y empiezo a narrar tres minutos. La gente me empieza a aplaudir y me empieza a felicitar. Yo he fijado tanto mi mente en eso y por no querer decepcionarlo sentí un poco de vergüenza cuando estaba en el cerro y no pensaba que esto iba a suceder. Llegamos para el segundo tiempo. Triste empecé la transmisión. La gente se comenzó uniendo de a poco, primero cuando salimos del cuarto donde nosotros alquilmos habían 500 personas conectadas. cuando fuimos al cerro llegamos a casi 10 mil, y la verdad cuando estábamos con bastantes personas conectadas se me fue la batería. Yo quería pedir un apoyo y ahí se fue la batería, no pudimos pedir el apoyo. Pero cuando estábamos bajando por Puruchuco, la gente nos había dicho que habíamos salido en la televisión y muchas cosas más. Estamos agradecidos con Dios, especialmente con las personas de Andahuaylas que confiaron en nosotros. De Andahuaylas vinimos con pocos auspicios, pero la verdad me siento muy contento. Según lo que yo veo, ya soy conocido en Brasil, Bolivia, Colombia, España. Tuvimos una entrevista con el programa “El Chiringuito” y, ahora, me siento muy contento de tener una entrevista con ustedes que son el periódico más importante del Perú.

Viajaste solo con tu papá y tu hermano Keny a Lima

Si, viajamos los tres desde Andahuaylas. Somos cuatro hermanos. Dos varones y dos mujeres. Keny es mayor que yo.

Pol Deportes junto a su hermano en su tierra Andahuaylas

¿Cómo nace tu pasión por el periodismo?

Todo empieza cuando tenía tres años. Mi papá trabajaba en la radio, me llevaba y di mis primeros pasos contando cuentos en la radio. Luego, se cerró la radio y cuando tenía 13 años, mi hermano me alentó a narrar debido a que tenía una buena voz. Después, nos fuimos a Andahuaylas por invitación de un canal que nos invitaba a veces, nos daban para nuestro pasaje. Esto fue durante tres años y ha sido un proceso largo, al inicio la gente se burlaba en los comentarios, pero ahora me siento feliz por este presente. He venido mejorando y seguiré en ese camino.

¿De qué localidad eres ?

Soy de Huampica, eso está a una hora y media de distancia de Andahuaylas.

¿Qué rol tenía tu papá en la radio ?

Mi papá trabajaba en la radio, leía las noticias, ponía la música, pero ahora lo dejó. Esa etapa es pasada, ahora me apoya.

¿Cómo tomas este crecimiento repentino?

Sí, yo he pasado por estos temas similares. Por ejemplo, el año pasado fui viral en Perú por Universitario de Deportes. Ahí tuve algunos errores, espero este año no volver a cometer y seguir en este rubro y si Dios quiere venir a estudiar a Lima para terminar mi secundaria.

Quieres estudiar Ciencias de la Comunicación?

Sí.

¿Solo te gusta narrar?

En el tema del periodismo a mí me gusta narrar partidos y hacer entrevistas. Por ejemplo, en Andahuaylas lo que más hacía era narrar partidos, y cuando vine a Lima tenía que hacer el rol de entrevistador porque no había nadie. Tenía que ser un periodista completo.

Jugadores del Flamengo han reaccionado ante tu hazaña, ¿cómo tomas eso?

Me siento muy feliz y contento. Solo queda seguir en la carrera, cumplir mis sueños y no decepcionar a todas las personas que confían en mí.

¿Quién es tu modelo a seguir en la narración?

En el Perú son buenos periodistas así como los argentinos. A mí me gustaba como narraba Daniel Peredo, que en paz descanse.

¿Tratas de copiar algún estilo o tienes tu sello propio?

Yo tengo mi propio estilo, trato de hacerlo de la mejor manera .

¿Qué sabes de que Flamengo tendría la intención de llevarte a Brasil?

Lo había escuchado y me siento muy contento. Yo estaría feliz si me quisieran llevar. En mis transmisiones en directo me dijeron eso, pero como tengo mi cuenta de menor de edad no me pueden enviar mensaje.

¿Qué anhelas ahora?

Lograr mis sueños porque hay mucha gente que confía en mí y no quiero decepcionarlos. Por eso hago un llamado a Ministerio de Educació, y al presidente Jerí para que me puedan ayudar con una beca para que pueda estudiar.

Enviaste la acreditación a Conmebol para la Libertadores o no sabías como acreditarte

No sabíamos nada del tema, pero por la web tratamos de ver la acreditación. Luego, nos dijeron que la acreditación era para mayores de edad. Pese a ello, vine a Lima, no había presupuesto para ingresar al estadio, porque teníamos poco auspicios. Compramos un día antes el terno con el apoyo de la gente, pero si traje mi bandera de Andahuaylas. Me siento contento por el apoyo de la empresa y personas que confiaran en mi trabajo.

Julio César Uribe le dio un obsequio a ‘Pol Deportes’, el narrador viral. (Foto: Captura)

Los Chankas te daban acceso al estadio o entrenamientos

No, por ahora solo narré en la plaza de Andahuaylas. Ha sido bastante complicado para entrar al estadio. Ojalá que cuando volvamos a Andahuaylas nos puedan dar esa oportunidad para poder ingresar. Solo es un pedido. Los encargados de la FPF se estaban comunicando conmigo. A ellos quisiera pedirle una acreditación para poder ingresar a los estadios y hacer coberturas.

Tu primera gran cobertura ha sido la final de la Copa Libertadores

Sí, es la primera vez y lo hago en un torneo grande. Uno de los torneos más importante de América. He narrado partidos de la Copa Perú, del fútbol femenino, Liga 3, pero nunca de un torneo como lo es la Copa Libertadores.

Han sido días muy movidos

Sí, los canales han tenido que hacer cola para hacerme una entrevista. Lo hicimos en el sofocante calor y terminé cansado.

¿Algún anécdota post cobertura?

Cuando me estaba regresando del estadio, por Santa Anita me encontré con tres hinchas del Flamengo, me prometieron que me harían viral y que me iban a contactar con la gente de su club. Yo ya no recuerdo mucho de ellos y les hice una entrevista, que no se hizo tan viral, pero tiene un buen apoyo el video.

Finalmente, ¿cómo vas en el colegio?

Me siento contento por el apoyo de mis compañero, profesores y el día lunes volveré a mis clases. Uno de mis sueños es que yo pueda narrar un partido de la Liga 1 o Copa Libertadores, creo que ya tengo esa experiencia de poder narrar los 90 minutos. Ojalá algún canal me pueda dar esa experiencia para compartir cabina con grandes periodistas de Perú.