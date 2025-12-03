Jean Pierre Maraví Coppa
“No pensé ser famoso por subir al cerro”: La verdadera historia de Pol Deportes, el narrador que dio la vuelta al mundo y por qué Flamengo lo quiere llevar al Maracaná
Hay historias que nacen lejos de los focos y aun así iluminan más que cualquier reflector. La de Clíver Huamán, un adolescente de voz vibrante y convicción obstinada, empezó en Huampica —a hora y media de Andahuaylas— y encontró su noche más inesperada en Lima, trepado en el cerro Puruchuco, narrando la final de la Copa Libertadores 2025 sin cabina, sin acreditación y sin más escenografía que el cielo abierto. Lo que comenzó como un acto de fidelidad hacia quienes lo apoyaron desde su tierra, terminó convertido en un fenómeno continental: miles de personas conectadas, cámaras buscándolo, futbolistas compartiendo su historia y una imagen viral que recorrió el continente.

