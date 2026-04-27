Resumen

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El exjefe de la CONAR, Winston Reátegui, cuestionó duramente la anulación del gol de Jairo Vélez en el triunfo de Alianza Lima ante Atlético Grau y criticó la ausencia de intervención del VAR. Foto: Captura de video/Liga 1
El exjefe de la CONAR, Winston Reátegui, cuestionó duramente la anulación del gol de Jairo Vélez en el triunfo de Alianza Lima ante Atlético Grau y criticó la ausencia de intervención del VAR. Foto: Captura de video/Liga 1
Por Redacción EC

El triunfo de Alianza Lima por 1-0 ante Atlético Grau en Trujillo no estuvo exento de controversias. Una de las acciones más discutidas fue el gol anulado a Jairo Vélez, que había marcado de cabeza a los 14 minutos del segundo tiempo, pero fue invalidado por el árbitro Kevin Ortega por una supuesta falta previa. La decisión generó debate inmediato, especialmente por la ausencia de intervención del VAR en una jugada considerada clave.

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