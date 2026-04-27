El triunfo de Alianza Lima por 1-0 ante Atlético Grau en Trujillo no estuvo exento de controversias. Una de las acciones más discutidas fue el gol anulado a Jairo Vélez, que había marcado de cabeza a los 14 minutos del segundo tiempo, pero fue invalidado por el árbitro Kevin Ortega por una supuesta falta previa. La decisión generó debate inmediato, especialmente por la ausencia de intervención del VAR en una jugada considerada clave.

Durante el programa ALL1MITE, el ex presidente de la CONAR, Winston Reátegui, fue contundente al analizar la acción y criticó el trabajo del equipo arbitral. “Podemos decir que la terna arbitral trabaja en equipo y que los asistentes forman parte de este, pero me pregunto: ¿y el VAR?”, señaló.

El exárbitro fue más allá y afirmó que la decisión perjudicó directamente al equipo íntimo, al considerar que el tanto debía convalidarse.

“Estas jugadas deben ser claras y, en este caso puntual, se anuló un gol legítimo. Hoy esta situación puede pasar desapercibida porque Alianza ganó, pero si el resultado hubiese sido otro, no estaríamos comentando con tanta tranquilidad”, explicó.

Una acción sin infracción, según el análisis

Reátegui insistió en que no existió ninguna falta en la jugada previa al gol de Vélez, descartando cualquier tipo de infracción que justificara la anulación: “En esta jugada puntual no hubo absolutamente ningún desplazamiento ni empujón de parte de Jairo Vélez contra el jugador de Grau”.

Winston Reátegui sobre el gol anulado a Jairo Vélez: "AQUÍ NO HAY ABSOLUTAMENTE NADA"#ALL1MITE



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La polémica también reabrió el cuestionamiento sobre el uso del VAR en el fútbol peruano. La falta de revisión en una acción determinante dejó dudas sobre los criterios de intervención del sistema. El hecho de que la jugada no fuera revisada incrementó las críticas hacia el arbitraje

A pesar de la discusión generada, el resultado final no se vio afectado y Alianza Lima se quedó con los tres puntos.

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