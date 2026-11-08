Por Redacción EC

El partido disputado en Andahuaylas entre Los Chankas y Alianza Lima por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 estuvo cargado de polémicas. Tras el gol inicial de Eryc Castillo para la escuadra blanquiazul, el conjunto local logró reaccionar rápido y emparejó las acciones gracias a una anotación de Kelvin Sánchez, dejando un marcador parcial de 1-1 que encendió los minutos finales del compromiso.

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