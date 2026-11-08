El partido disputado en Andahuaylas entre Los Chankas y Alianza Lima por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 estuvo cargado de polémicas. Tras el gol inicial de Eryc Castillo para la escuadra blanquiazul, el conjunto local logró reaccionar rápido y emparejó las acciones gracias a una anotación de Kelvin Sánchez, dejando un marcador parcial de 1-1 que encendió los minutos finales del compromiso.

La gran controversia de la tarde estalló en el tiempo de descuento (minuto 90+5), cuando el atacante de Los Chankas, Abdiel Ayarza, cayó dentro del área rival tras un forcejeo con Luis Advíncula. Ante los airados reclamos del plantel andahuaylino, el árbitro principal Bruno Pérez recibió el llamado del VAR para revisar minuciosamente la acción en la pantalla.

Sin embargo, tras analizar las repeticiones desde distintos ángulos, el juez determinó que el contacto físico y el agarre no tuvieron la fuerza suficiente para derribar al delantero, considerando que este exageró su caída en el césped.

🔥Bruno Pérez no ve penal en la jugada de Abdiel Ayarza #LosChankas 1-1 #AlianzaLima 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/idicqPOF16 — L1MAX (@L1MAX_) November 8, 2026

Al cancelar la posibilidad del penal, Bruno Pérez desató la disconformidad total de Los Chankas y selló el empate definitivo 1-1 en Andahuaylas.