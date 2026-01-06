La reciente crisis en Venezuela ha demorado la llegada de Jeriel De Santis a Arequipa. El arribo del delantero a suelo peruano estaba programado para el lunes 5 de enero, pero deberá buscar otras alternativas.

La plantilla de Melgar inició la pretemporada bajo el mando del profesor Juan Reynoso con el objetivo de luchar por el título de la Liga 1 y disputar la Copa Sudamericana.

El periodista Daniel Rodríguez Hinojosa informó que el club ‘rojinegro’ ya planea otras rutas tras la suspensión de vuelos internacionales en el país llanero.

“Estaba previsto que hoy (lunes 5 de enero) llegue Jeriel De Santis a Arequipa para unirse a los entrenamientos; sin embargo, por la situación político-social que vive Venezuela desde el fin de semana, se suspendieron los vuelos”, publicó el periodista.

“Las alternativas que se manejan son un traslado hasta Colombia o Panamá y desde ahí volar hacia Arequipa”, agregó

El delantero venezolano-peruano volverá a la Liga 1 tras una gran temporada con Caracas FC y el pedido expreso del ‘Cabezón’.

En la temporada 2025 jugó un total de 46 partidos, en donde marcó 14 goles y brindó 3 asistencias.