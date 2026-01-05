Universitario de Deportes no solo ganó en la cancha proclamándose tricampeón del fútbol peruano, también lo hizo en las tribunas. Por cuarto año consecutivo, los cremas se coronaron como el equipo que más aficionados llevó al estadio en la Liga 1, superando a Alianza Lima y Sporting Cristal.

De acuerdo a cifras oficiales de la Liga 1, Universitario llevó 660,153 hinchas al estadio en 2025 y superó con creces a Alianza Lima, que registró 441,871 aficionados en las tribunas. Cristal, por su parte, alcanzó una cifra de 180,240 expectadores.

La cifra sorprende, porque es la cuarta vez que los cremas se imponen en la ‘Tabla del hincha’. En 2022 llevaron 222,749 aficionados al estadio; en 2023, 667,285; en 2024, 681,972; y el año pasado lograron 660,153.

Además, Universitario jugó un partido menos de local en el curso anterior. Como se recuerda, Binacional descendió en pleno campeonato y los cremas no pudieron jugar su partido de local en el Estadio Monumental.

De igual manera, la U disputó un partido en el Estadio Nacional, con menor capacidad que el Monumental, y también llenó el recinto deportivo. Sin duda, los cremas dominan en la cancha y en las tribunas.

𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗟𝗔 𝗛𝗜𝗡𝗖𝗛𝗔𝗗𝗔 𝗠𝗔́𝗦 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘… 🎶🎶🎶



Por cuarto año consecutivo, Universitario lideró la tabla del hincha de la Liga 1.



¡Gracias a toda la hinchada crema por su aliento incondicional! 💛



🔜 Nos vemos pronto en la #NocheCrema2026 👉… pic.twitter.com/p9RXXaP8kh — Universitario (@Universitario) January 5, 2026