Va quedando todo listo para el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol. Por segundo año seguido, El Comercio, con el apoyo de Igma Sports y con Repsol como patrocinador principal, organizará el campeonato que tiene como finalidad promover e impulsar la cultura del deporte a través del fútbol en niñas de la categoría Sub 13.

La primera edición fue un éxito e incluso contó con la presencia de Emily Lima, entonces entrenadora de la selección peruana femenina.

Por ello, en este segundo año, el torneo tuvo gran acogida y los cupos se completaron rápidamente. A continuación presentamos a los 12 equipos que lograron inscribirse para vivir y disfrutar del certamen que se jugará en el CARFIT de Chorrillos.

1. Soccer Tingo

2. ⁠Estrellas Crema

3. ⁠Colegio San Agustín

4. ⁠Cruzeiro

5. ⁠Balón Rosa

6. Ciclista Lima FC

7. ⁠Colegio Sagrada Familia de Ventanillas

8. ⁠Club Real Brío NTC

9. ⁠Sport Neciosup

10. ⁠Academia Femenina Paz y Amistad

11. ⁠Club Villa Libertad Girls

12. ⁠EFB Girls

Doce equipos se verán en el terreno de juego para hacerse con el trofeo que en la primera edición se lo llevó AS Tingo, un club de Tingo María que hacía colectas para llegar a Lima cada fin de semana, y que demostró también que el certamen es descentralizado.

Las fechas del torneo serán las siguientes:

Inauguración 22 de noviembre

Partidos, 23, 29, 30 noviembre

Clausura 6 de diciembre

Asimismo, los horarios serán de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.