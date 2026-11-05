El entrenador de Sport Huancayo fue castigado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 tras sus declaraciones contra el arbitraje durante el encuentro frente a Juan Pablo II.
El entrenador de Sport Huancayo fue castigado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 tras sus declaraciones contra el arbitraje durante el encuentro frente a Juan Pablo II.
Por Redacción EC

La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 sancionó con dos partidos de suspensión a Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo, tras sus declaraciones contra el arbitraje durante el encuentro frente a Juan Pablo II.

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