La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 sancionó con dos partidos de suspensión a Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo, tras sus declaraciones contra el arbitraje durante el encuentro frente a Juan Pablo II.

El técnico uruguayo también recibió una multa de ocho UIT, equivalente a S/ 44.000, por infringir el reglamento. La institución podrá apelar el castigo económico, mientras la suspensión deportiva quedó establecida.

La medida responde a sus fuertes reclamos contra el juez Bruno Pérez, luego de la derrota del ‘Rojo Matador’. “No tienen vergüenza, cero vergüenza ustedes. Estoy diciendo las cosas que tengo que decírtelas, vos tienes que cobrar lo que tienes que cobrar. Ya hicieron el mandado, ya hicieron el mandado”, expresó.

Por esta sanción, Pellejero no dirigirá ante Cienciano en Cusco ni frente a Universitario, duelo clave por la fecha 17 del Clausura. Si Sport Huancayo clasifica a semifinales, podrá volver al banquillo.