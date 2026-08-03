¡Por los 125 años! Alianza Lima y El Comercio presentaron en la FIL el libro “Íntimos y Eternos: La historia de Alianza Lima a través de 125 ídolos” | FOTOS
El Club Alianza Lima y el Diario El Comercio presentaron en la FIL el libro “Íntimos y Eternos: La historia de Alianza Lima a través de 125 ídolos”, que repasa el legado del club desde su fundación en 1901 hasta la actualidad.
El Club Alianza Lima y el Diario El Comercio presentaron en la FIL el libro “Íntimos y Eternos: La historia de Alianza Lima a través de 125 ídolos”, que repasa el legado del club desde su fundación en 1901 hasta la actualidad.
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