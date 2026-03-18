El gerente legal de Alianza Lima, José Asti, se refirió al presunto acto de racismo vivido en el último encuentro entre Universitario y UTC y señaló que el club ha tomado acciones formales ante las autoridades del fútbol, elevando el caso a distintos organismos nacionales e internacionales.

“Nosotros ya enviamos una comunicación formal a la FPF, estamos poniendo en copia a la Liga, a la FIFA y CONMEBOL”, señaló en entrevista con Liga1Max.

El directivo fue enfático en cuestionar cualquier intento de flexibilizar las sanciones relacionadas con actos discriminatorios, advirtiendo que ello iría en contra de los estándares internacionales.

✅ EN VIVO José Asti, gerente legal de Alianza Lima



"Nosotros ya enviamos una comunicación formal a la FPF, estamos poniendo en copia a la Liga, a la FIFA y CONMEBOL, no pueden haber retrocesos en normativas que tengan que ver con racismo"#L1Radio pic.twitter.com/Gu7v01Pnmw — L1MAX (@L1MAX_) March 18, 2026

“No pueden haber retrocesos en normativas que tengan que ver con racismo. No podemos tener una severidad 10 en el reglamento y pasar a una severidad 2, en eso no hay ninguna congruencia”, sostuvo.

En ese sentido, Asti remarcó que el tratamiento de este tipo de casos debe alinearse con los protocolos globales impulsados por organismos como la FIFA y la CONMEBOL, los cuales promueven tolerancia cero frente a la discriminación.

Las declaraciones del representante de Alianza Lima se suman a una serie de reacciones tras lo ocurrido en el estadio Monumental, donde se activó el protocolo antirracismo durante el compromiso.