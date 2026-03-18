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José Asti, gerente legal de Alianza Lima, exigió firmeza ante el supuesto acto de racismo en el 'U' - UTC.
José Asti, gerente legal de Alianza Lima, exigió firmeza ante el supuesto acto de racismo en el 'U' - UTC.
Por Redacción EC

El gerente legal de Alianza Lima, José Asti, se refirió al presunto acto de racismo vivido en el último encuentro entre Universitario y UTC y señaló que el club ha tomado acciones formales ante las autoridades del fútbol, elevando el caso a distintos organismos nacionales e internacionales.

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