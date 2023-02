Alianza Lima se quedó con el primer clásico de la Liga 1 2023 al vencer por 2-1 a Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate con anotaciones de Pablo Sabbag y Gabriel Costa. El delantero colombiano jugó su primer partido como titular en los blanquiazules y abrió el camino del triunfo.

Sin embargo, hubo una acción que no le gustó para nada a su entrenador Guillermo ‘Chicho’ Salas: su celebración.

“Conversé con Pablo Sabbag sobre su celebración en el entretiempo. No he visto nada de Hernán, pero si ha sido así, conversaré con él. Tiene experiencia y no podemos cometer burlas contra algún rival. Hay que ser respetuosos”, dijo el estratega en una reciente entrevista con RPP.

“Le dije a Pablo Sabbag que no me parece que vuelva a hacer ese tipo de celebraciones por un tema de respeto al rival y su hinchada”, añadió el ‘Chicho’ Salas.

Pablo Sabbag ya registra dos goles en la Liga 1 2023: le anotó a Sport Boys por la fecha 4 y a Universitario de Deportes por la fecha 5. ¿Será titular contra César Vallejo?