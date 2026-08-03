Hernán Barcos fue una de las figuras de Sporting Cristal en la reciente victoria de su equipo, pero más allá del resultado, la imagen que llamó la atención fue la emoción que mostró después de convertir. El delantero argentino explicó que su celebración estuvo marcada por el difícil momento personal que atraviesa debido al estado de salud de su madre.

Tras el encuentro, el atacante confesó que ha vivido días complicados fuera de las canchas y que el gol representó una liberación emocional. “Tuve una semana difícil con una situación de mi mamá, de salud. Uno lo tiene que enfrentar y tratar de estar bien. Como que se libera un poco con el fútbol, que es lo que uno ama y emociona también”, reveló.

Hernán Barcos anotó su primer gol con camiseta de Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El delantero valoró la victoria de Sporting Cristal

Más allá de su anotación, Barcos destacó la importancia del triunfo y señaló que el equipo supo encontrar los espacios en el segundo tiempo para quedarse con los tres puntos.

“Estaba cerrado, pero lo importante es que se ganó. Se pudo abrir rápido en segundo tiempo, que también nos dio un poquito más de tranquilidad a la hora de jugarnos, precipitarnos. Y cierta comodidad, por decirlo así”, acotó.

Asimismo, aseguró que el resultado era lo más importante: “Nos vamos contentos, pero a seguir trabajando con este primer paso. Ganar, prefiero ganar. Si le tengo que anotar y ganamos, espectacular”.

Ya piensa en Universitario

El delantero también puso la mira en el próximo desafío de Sporting Cristal, que será ante Universitario de Deportes, un rival directo en la lucha por el Torneo Clausura.

“Para salir campeones hay que ganar todos los partidos. Estamos en ese camino, tratando de hacernos cada vez más fuertes nosotros como grupo. Un rival directo, sabemos lo que significa la U y trataremos de ir a buscar el partido allá”, finalizó.

🎙️ Hernán Barcos, delantero de Sporting Cristal: "Nos vamos contentos, aunque hay que seguir trabajando porque este es solo el primer paso. Tuve una semana difícil por una situación de salud de mi mamá. Para salir campeones hay que ganar todos los partidos y estamos en ese… pic.twitter.com/o1DsEuCd5h — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 3, 2026

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