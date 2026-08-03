Barcos rompió el silencio sobre sus lágrimas tras anotar con Sporting Cristal y conmovió a los hinchas. Foto: @MovistarDeporPe
Barcos rompió el silencio sobre sus lágrimas tras anotar con Sporting Cristal y conmovió a los hinchas. Foto: @MovistarDeporPe
Por Redacción EC

Hernán Barcos fue una de las figuras de Sporting Cristal en la reciente victoria de su equipo, pero más allá del resultado, la imagen que llamó la atención fue la emoción que mostró después de convertir. El delantero argentino explicó que su celebración estuvo marcada por el difícil momento personal que atraviesa debido al estado de salud de su madre.

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