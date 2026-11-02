Un hecho insólito ocurrió hoy en el fútbol peruano: la tribuna popular norte del Estadio Alberto Gallardo fue evacuada y cerrada temporalmente debido a la presencia de un panal de abejas antes del partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca.

Los hinchas celestes que ya se encontraban en el sector norte tuvieron que ser retirados de emergencia por la Policía Nacional y el personal de seguridad. Fueron reubicados a la tribuna oriente para evitar picaduras.

Debido a las labores urgentes de fumigación y control de los insectos en la zona afectada, el inicio del partido se retrasó por cinco minutos.

Las autoridades correspondientes cerraron los accesos a dicha tribuna popular mientras se solucionaba la situación y se garantizaba la seguridad del público asistente.