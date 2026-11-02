Por Redacción EC

Un hecho insólito ocurrió hoy en el fútbol peruano: la tribuna popular norte del Estadio Alberto Gallardo fue evacuada y cerrada temporalmente debido a la presencia de un panal de abejas antes del partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca.

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