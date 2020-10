¿Por qué Paolo Guerrero no debutó con Alianza Lima? Jaime Duarte reveló la verdadera razón

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero se consolidaron como una dupla goleadora en las divisiones menores de Alianza Lima; sin embargo, solo ‘Jefry’ debutó con el primer equipo del cuadro íntimo. Jaime Duarte, entrenador interino del club blanquiazul en ese entonces, reveló el motivo que impidió que el ‘Depredador’ se estrene profesionalmente con la camiseta azul y blanca.

En diálogo con Azul y Blanco, Jaime Duarte se refirió al debut de Farfán y a la ausencia de Paolo Guerrero aquel 2001 en el primer equipo de Alianza Lima: “Paolo y Jefferson subieron a Primera es verdad, porque ese año el 2001 muchos jugadores se habían ido del club. Lo que pasa es que el papá y la mamá de Guerrero lo quisieron vender a Bélgica y decidieron que no siga, nada más. Desde ahí Paolo ya no fue a entrenar. Yo no soy la mamá ni el papá para decidir. Recuerdo que ambos hicieron partido de practica y los dos iban a debutar”.

Con ello se conoce a detalle la verdadera razón por la que Paolo Guerrero no pudo debutar con la camiseta de la selección peruana. Cabe destacar que Jefferson Farfán si lo pudo conseguir y se convirtió, con el paso del tiempo, en referente del club íntimo en base a goles y títulos.

“Me da vergüenza ver a jugadores de 25 y 26 años que se comportan como uno de 14”

En la misma línea, ‘Chiquillo’ se refirió a la actualidad de los futbolistas profesionales peruanos. Duarte lamentó la mentalidad de “algunos” y afirmó sentirse avergonzado por la profesión y la forma en la que la desprestigian.

“Así estamos hoy en día, a mí no me da pena, me avergüenza porque no se dignifica la profesión. Porque hay un porcentaje de jugadores que tienen entre 25 y 26 años que parecen de 14. Bueno esa es la consecuencia de cómo han sido llevados. Uno cuando es formador de menores, no sólo tiene que conocer temas deportivos, tiene que tener otra amplitud de temas. Un técnico de menores tiene que ser intelectualizado, manejar temas psicológicos o sociológicos así no sean unos especialistas. A veces sólo se forma al jugador, más no a la persona. Y no puede ser, porque las dos cosas tienen que caminar de la mano. Si a usted no le enseñan a respetar normas desde niños, a los 26 y 27 ¿los va a hacer? Imposible. No le puedes pedir que se porte bien cuando no lo han hecho nunca”, afirmó.

