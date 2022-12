Universitario de Deportes se viene preparando para el inicio de la temporada 2023 en Campomar junto a sus nuevos refuerzos, que al parecer no serían todos. En los últimos días, se vio a Roberto Siucho entrenando junto al plantel, sin embargo, el club no ha hecho ninguna oficialización sobre su fichaje, pero Mnauel Barreto explicó cuál es la situación del jugador.

“Roberto Siucho es un jugador de la casa. Por el momento está entrenando como invitado, si su nacionalidad sale se podría activar la posibilidad de que esté con nosotros. Pero por el momento él no es ciudadano peruano”, afirmó para RPP.

Barreto no descarta otra incorporación al equipo. “No puedo decir que el plantel de la ‘U’ está cerrado. Si bien estamos satisfechos con lo que tenemos ahora, mientras el libro de pases esté abierto no puedo decir que no podría sumarse alguien más”, expresó.

“Nosotros trabajamos día a día sabiendo que son muchos años que no se puede conseguir. Le agradecemos a la gente por su exigencia. Esperamos que el hincha se pueda sentir identificado con sus jugadores”, finalizó.