Por qué la ‘U’ jugará a puertas cerradas, qué sigue para Alianza antes de Messi y qué hace Cristal: la agenda de amistosos para calentar la Liga 1

La Liga 1 2026 empezó a disputarse mucho antes del pitazo inaugural previsto para fin de mes. El certamen, del que ya se conoce su fixture, se viene jugando ahora, en las pretemporadas donde los clubes afinan detalles, los refuerzos se acoplan y las decisiones técnicas trazan el rumbo. Mientras Alianza Lima y Universitario buscan adaptarse a las ideas innovadoras de sus técnicos Pablo Guede y Javier Rabanal, respectivamente; Sporting Cristal le da continuidad a la filosofía brasileña de Paulo Autuori.

La consigna es una entre los tres grandes: no dar ni un centímetro de ventaja. Y en esa carrera, Alianza puso primera antes que los otros dos. Con Guede a la cabeza, el cuadro victoriano empezó su pretemporada el sábado 3 de enero con exámenes médicos, luego con sesiones a doble turno y con casi todo el plantel completo. El único en sumarse luego fue Luis Advíncula, quien llegó este viernes a Montevideo a sumarse a los trabajos previos a la Serie Río de La Plata.

Entendiendo la proximidad del cruce ante 2 de Mayo de Paraguay por la fase 1 de la Copa Libertadores –entre el 3 y 4 de febrero–, en La Victoria ya tienen definido su calendario de amistosos: ayer chocaron con Independiente de Avellaneda, el miércoles harán lo propio ante Unión de Santa Fe y el próximo domingo cerrarán su gira en Uruguay frente a Colo Colo. Luego volverán a Lima para chocar con Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026, el 24 de este mes.

“La pretemporada comenzó en Lima con trabajos físicos muy fuertes y en Montevideo se complementará con partidos amistosos que nos permitirán llegar bien al inicio del torneo”, señaló el director deportivo blanquiazul Franco Navarro hace unos días.

Los amistosos de Alianza Lima:

Día Rival Motivo 10/01 Independiente (ARG) Serie Río de La Plata 14/01 Unión de Santa Fe (ARG) Serie Río de La Plata 18/01 Colo Colo (CHI) Serie Río de La Plata 24/01 Inter Miami (USA) Noche Blanquiazul 2026

Universitario y una decisión particular

A diferencia de Alianza, Universitario ha decidido jugar solo un amistoso con público y transmitido: la Noche Crema 2026 ante Universidad de Chile, el 24 de este mes, mismo día que la presentación de Alianza Lima tras una reunión con el presidente de la República, José Jerí, y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Previo a su presentación oficial, la ‘U’ anunció otros dos encuentros preparativos, aunque ambos se disputarán a puertas cerradas y, de momento, no serán transmitidos por ningún medio. La decisión fue netamente del técnico Javier Rabanal, quien cambió los planes del director deportivo Álvaro Barco, quien a fines de octubre pasado señaló que el cuadro crema iba a jugar partidos fuera del país.

Universitario, entonces, chocará con Sport Boys el sábado 17 en Campo Mar y contra Melgar el martes 20 en el Estadio Monumental. Luego quedará listo para la Noche Crema.

La idea del técnico Javier Rabanal es empezar a afinar el equipo desde lo táctico y técnico, por lo que pretende que los amistosos no se jueguen con tiempo regular para así realizar las variantes que crea convenientes sin necesidad de estar atado a las reglas.

“El profesor, en la conferencia de prensa, nos informó que está muy interesado en el trabajo diario. Aunque se realizarán algunos partidos amistosos, estos serán internos en Campo Mar o, probablemente, a puerta cerrada”, declaró el administrador Franco Velazco.

Los amistosos de Universitario:

Fecha Rival Estadio 17/01 Sport Boys Campo Mar 20/01 Melgar Estadio Monumental 24/01 U. de Chile (CHI) Estadio Monumental

¿Qué pasa con Sporting Cristal?

Aunque en Sporting Cristal decidieron continuar con el proyecto de Paulo Autuori, técnico que volvió al club en abril del 2025, hasta el momento no han anunciado de manera oficial algún amistosos de pretemporada, tampoco cuándo será la presentación oficial del plantel 2026.

Por ahora el único amistoso pactado de los rimenses será ante el recién ascendido CD Moquegua. Los celestes empezarán su año chocando con el cuadro moqueguano este domingo 11 de enero. Por otro lado, desde Brasil informaron que los celestes podrían chocar contra Cruzeiro en la Vitória Cup, aunque nadie desde La Florida se pronunció al respecto.