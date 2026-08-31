Universitario se prepara para una gran fiesta: precios de entradas para el duelo ante Comerciantes Unidos. Foto: Universitario
Universitario se prepara para una gran fiesta: precios de entradas para el duelo ante Comerciantes Unidos. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes se prepara para vivir una nueva jornada junto a sus hinchas. El cuadro crema enfrentará a Comerciantes Unidos el próximo sábado 5 de septiembre y la expectativa entre sus aficionados continúa creciendo.

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