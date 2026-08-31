Universitario de Deportes se prepara para vivir una nueva jornada junto a sus hinchas. El cuadro crema enfrentará a Comerciantes Unidos el próximo sábado 5 de septiembre y la expectativa entre sus aficionados continúa creciendo.
Universitario de Deportes se prepara para vivir una nueva jornada junto a sus hinchas. El cuadro crema enfrentará a Comerciantes Unidos el próximo sábado 5 de septiembre y la expectativa entre sus aficionados continúa creciendo.
A pocos días del encuentro, ya son más de 25 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para acompañar al equipo en el partido.
¿Cuánto cuestan las entradas para Universitario vs. Comerciantes Unidos?
Los precios varían de acuerdo con el sector elegido y están disponibles para todos los medios de pago. Estas son las tarifas anunciadas:
- Norte: S/20
- Tribuna Familiar Sur: S/20
- Oriente: S/50
- Occidente Lateral: S/70
- Occidente Central: S/80
- Butacas Negras Apuesta Total: S/350
- Palco Monumental: S/130
- Experiencia Crema: S/700
Más de 25 mil cremas ya confirmaron su presencia
La expectativa por el partido ante Comerciantes Unidos se refleja también en la cantidad de aficionados que ya aseguraron su lugar.
𝗝Ⓤ𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗠𝗔́𝗦 💪🔥— Universitario (@Universitario) August 30, 2026
Ya son más de 25 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Comerciantes Unidos del próximo sábado.
🎟️ ¡Hagamos un lleno monumental! ▶️ https://t.co/YwD9g6d2NH#UnidosOtraVez#ConLaUsiempre pic.twitter.com/cACzIwx53e
“Ya son más de 25 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Comerciantes Unidos del próximo sábado”, informó el club en sus redes sociales.
Entre las alternativas para los aficionados aparecen las tradicionales tribunas Norte, Sur, Oriente y Occidente, además de opciones como las Butacas Negras Apuesta Total y el Palco Monumental. También está disponible la Experiencia Crema, propuesta de mayor valor que alcanza los S/700.
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