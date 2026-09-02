César Inga. (Foto: Universitario)
César Inga. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

¡Renació! El cambio de Héctor Cúper al 3-5-2 en Universitario de Deportes benefició a todo el equipo, pero el rendimiento de César Inga en este último mes ha sido superlativo.

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