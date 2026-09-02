¡Renació! El cambio de Héctor Cúper al 3-5-2 en Universitario de Deportes benefició a todo el equipo, pero el rendimiento de César Inga en este último mes ha sido superlativo.

Tras un duro inicio de año, el futbolista ‘crema’ ha renacido de entre las cenizas y ha vuelto a ser el jugador vital en la banda izquierda.

Este notorio cambio se vio recompensado. La Liga 1 lo nombró el ‘Jugador del Mes’ de agosto tras marcar un gol y brindar dos asistencias en cinco duelos disputados.

“Me siento más cómodo jugando de carrilero, me gusta atacar y me siento más feliz en esa línea de cinco”, había comentado Inga sobre el cambio de sistema.