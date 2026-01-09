Redacción EC
Redacción EC

Este viernes 9 de enero del 2026, se realizó la gala de premiación de la Liga 1 2025. Se premiaron a los mejores jugadores y entrenador de la temporada pasada, además del mejor once de la temporada donde se pudo ver a jugadores de Universitario, Alianza Lima, Cusco FC. A continuación, te mostramos a cada uno de los ganadores.

MIRAR | “Hablamos por teléfono una hora cuando todavía disputaba los playoffs con Alianza”: Barcos y la historia de cómo FC Cajamarca lo sedujo

Ganadores de Liga 1

  • Jugador del Año: Alex Valera (Universitario de Deportes)
  • Goleador del Año: Facundo Callejo (25 goles) - Cusco FC
  • Técnico del Año: Jorge Fossati (Universitario de Deportes)
  • Mejor gol del Año: Jairo Concha
  • Arquero del Año: Pedro Díaz (Cusco FC)
  • Jugador revelación del Año: Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Ganadores de Liga 2

  • Jugador del Año: Abel Casquete (FC Cajamarca)
  • Goleadores del Año: Maximiliano Zárate (Llacuabamba) y Víctor Perlaza (Unión Comercio)
  • Técnico del Año: Juan Carlos Malpica (FC Cajamarca)
  • Mejor gol del Año: Nicolás Chávez (CD Moquegua)
  • Arquero del Año: Renzo Figueroa (CD Moquegua)

Ganadores de Liga Femenina

  • Jugadora del Año: Rafaela Marques (Alianza Lima)
  • Goleadora del Año: Pierina Núñez (22 goles) - Universitario de Deportes
  • Técnico del Año: José Letelier (Alianza Lima)
  • Mejor gol del Año: Emily Flores (Alianza Lima)
  • Arquera del Año: Maryory Sánchez (Alianza Lima)

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC