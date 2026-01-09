Este viernes 9 de enero del 2026, se realizó la gala de premiación de la Liga 1 2025. Se premiaron a los mejores jugadores y entrenador de la temporada pasada, además del mejor once de la temporada donde se pudo ver a jugadores de Universitario, Alianza Lima, Cusco FC. A continuación, te mostramos a cada uno de los ganadores.

Ganadores de Liga 1

Jugador del Año: Alex Valera (Universitario de Deportes)

Goleador del Año: Facundo Callejo (25 goles) - Cusco FC

Técnico del Año: Jorge Fossati (Universitario de Deportes)

Mejor gol del Año: Jairo Concha

Arquero del Año: Pedro Díaz (Cusco FC)

Pedro Díaz (Cusco FC) Jugador revelación del Año: Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Ganadores de Liga 2

Jugador del Año: Abel Casquete (FC Cajamarca)

Abel Casquete (FC Cajamarca) Goleadores del Año: Maximiliano Zárate (Llacuabamba) y Víctor Perlaza (Unión Comercio)

Maximiliano Zárate (Llacuabamba) y Víctor Perlaza (Unión Comercio) Técnico del Año: Juan Carlos Malpica (FC Cajamarca)

Juan Carlos Malpica (FC Cajamarca) Mejor gol del Año: Nicolás Chávez (CD Moquegua)

Nicolás Chávez (CD Moquegua) Arquero del Año: Renzo Figueroa (CD Moquegua)

Ganadores de Liga Femenina