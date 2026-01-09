Este viernes 9 de enero del 2026, se realizó la gala de premiación de la Liga 1 2025. Se premiaron a los mejores jugadores y entrenador de la temporada pasada, además del mejor once de la temporada donde se pudo ver a jugadores de Universitario, Alianza Lima, Cusco FC. A continuación, te mostramos a cada uno de los ganadores.
MIRAR | “Hablamos por teléfono una hora cuando todavía disputaba los playoffs con Alianza”: Barcos y la historia de cómo FC Cajamarca lo sedujo
Ganadores de Liga 1
- Jugador del Año: Alex Valera (Universitario de Deportes)
- Goleador del Año: Facundo Callejo (25 goles) - Cusco FC
- Técnico del Año: Jorge Fossati (Universitario de Deportes)
- Mejor gol del Año: Jairo Concha
- Arquero del Año: Pedro Díaz (Cusco FC)
- Jugador revelación del Año: Maxloren Castro (Sporting Cristal)
Ganadores de Liga 2
- Jugador del Año: Abel Casquete (FC Cajamarca)
- Goleadores del Año: Maximiliano Zárate (Llacuabamba) y Víctor Perlaza (Unión Comercio)
- Técnico del Año: Juan Carlos Malpica (FC Cajamarca)
- Mejor gol del Año: Nicolás Chávez (CD Moquegua)
- Arquero del Año: Renzo Figueroa (CD Moquegua)
Ganadores de Liga Femenina
- Jugadora del Año: Rafaela Marques (Alianza Lima)
- Goleadora del Año: Pierina Núñez (22 goles) - Universitario de Deportes
- Técnico del Año: José Letelier (Alianza Lima)
- Mejor gol del Año: Emily Flores (Alianza Lima)
- Arquera del Año: Maryory Sánchez (Alianza Lima)