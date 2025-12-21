El Comercio celebrará una nueva edición de los Premios DT 2025, reconocimiento que distingue a los mejores exponentes del deporte nacional tras una temporada marcada por logros, consolidaciones y actuaciones históricas. En total, fueron 38 los galardonados, abarcando disciplinas colectivas e individuales, tanto en la rama masculina como femenina.

En el fútbol, Universitario de Deportes fue elegido como el Mejor Equipo del Año, coronando un curso destacado a nivel local tras conseguir el tricampeonato. A nivel individual, Alex Valera se llevó el premio al Jugador del Año, mientras que el ecuatoriano Eryc Castillo, refuerzo de Alianza Lima que renovó su contrato por todo el 2026, fue reconocido como el Mejor Extranjero de la temporada.

El plano internacional también tuvo protagonismo. Alianza Lima fue distinguido por la Mejor Campaña Peruana en el Extranjero tras sus 18 partidos disputados en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, eliminando a Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre; además de recibir el galardón al Mejor Equipo Femenino, reflejando el crecimiento sostenido del club en ambas ramas.

Fuera del fútbol, el surfista Lucca Mesinas fue elegido como Mejor Surfista Hombre, consolidándose como referente de la disciplina. En el atletismo, la experimentada Gladys Tejeda obtuvo el reconocimiento como Mejor Corredora de Maratón, reafirmando su vigencia en la élite.

El vóley también tuvo presencia con Ysabella Sánchez, premiada como Mejor Voleibolista Mujer, mientras que el tenis celebró el crecimiento de Ignacio Buse, elegido como Mejor Deportista de Raqueta Hombre. En el deporte adaptado, Neri Mamani fue distinguida como Mejor Deportista Paralímpica Mujer.

Los Premios DT 2025 reafirman el compromiso de El Comercio con la difusión y valoración del deporte peruano, destacando a quienes, con esfuerzo y constancia, dejaron huella durante la temporada.