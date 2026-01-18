El Premio DT a la Trayectoria 2025 es un reconocimiento al legado, la resistencia y la memoria deportiva que trasciende resultados y generaciones. Esta vez, los homenajeados fueron Percy Rojas, en la categoría fútbol, y Perú Runners, en el ámbito polideportivo. (Foto: Fernando Sangama)
Premios DT 2025
Premios DT 2025

    El Premio DT a la Trayectoria 2025 es un reconocimiento al legado, la resistencia y la memoria deportiva que trasciende resultados y generaciones. Esta vez, los homenajeados fueron Percy Rojas, en la categoría fútbol, y Perú Runners, en el ámbito polideportivo. (Foto: Fernando Sangama)

    De izquierda a derecha: Adrián Gallardo, gerente deportivo adjunto; Daniel Amador, gerente de marketing; Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo; Pierina Núñez, mejor futbolista femenina; Antonio García Pye, gerente deportivo; Álvaro Barco, director deportivo; Franco Velazco, administrador del club; Jairo Concha, Alex Valera y César Inga.

    Con 17 goles que lo convirtieron en el máximo artillero crema de la temporada y con tantos decisivos como el frentazo en Tarma para el ‘tri’, Valera fue elegido delantero del año y mejor futbolista del 2025. (Foto: Joel Alonzo)

    Jairo Concha anotó el mejor gol del 2025 a Melgar. (Foto: Joel Alonzo)

    César Inga fue elegido el mejor jugador Sub 23. (Foto: Joel Alonzo)

    Pierina Núñez fue elegida mejor futbolista femenina. (Foto: Joel Alonzo)

    Veloz y potente, Castillo se llevó el premio al mejor extranjero como pieza clave en la temporada internacional de Alianza Lima, donde entre Libertadores y Sudamericana hizo seis goles. (Foto: Club Alianza Lima)

    Alianza Lima obtuvo el bicampeonato en la Liga Femenina de fútbol en una final que superó con solvencia ante la ‘U’. Por segundo año consecutivo, José Letelier fue el artífice de la hazaña como cabeza del comando técnico. (Foto: Jesús Saucedo)

    Ysabella Sánchez fue elegida la mejor voleibolista. (Foto: Club Alianza Lima)

    Stefano Peschiera, nuestro medallista olímpico, ganó oro en los Bolivarianos y en el Sudamericano de ILCA. Además, fue octavo en el Mundial y top 5 en fechas del circuito mundial. (Foto: César Bueno)

    Kenny Pacheco compite en pruebas de lanzamiento de disco y de bala en paratletismo. En el 2025, logró el récord de 37,63 metros en disco F55. (Foto: Julio Reaño)

    Diego Arce es el director de Proyecto de Infinity y exjugador profesional. Hoy lidera al equipo que hizo historia en el ámbito internacional desde el área administrativa. (Foto: Violeta Ayasta)

    André Martínez fue elegido el mejor piloto de rally. (Foto: Joel Alonzo)

    Lucca Mesinas compite en el Challenger Series de la WSL en el ámbito mundial. El surfista ocupa el puesto 24 y su mejor lugar fue ser tercero en el Ericeira Pro de Portugal. En el Mundial ISA fue 13°. (Foto: Jesus Saucedo)

    Micaela Ramírez destacó en deporte urbano femenino. Compite en BMX y este año disputará el Sudamericano y hará la gira latinoamericana. (Foto: Joel Alonzo)

    Perú Trail Lab tiene una comunidad de trail runners en todo el país. El equipo técnico lo lideran Aldo Ramírez, Leida Díaz y Carlos Malaspina. (Foto: Gian Ávila)

    Brianda Rivera fue elegida la mejor deportista Tiro. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

    El Premio DT a la Trayectoria 2025 es un reconocimiento al legado, la resistencia y la memoria deportiva que trasciende resultados y generaciones. Esta vez, los homenajeados fueron Percy Rojas, en la categoría fútbol, y Perú Runners, en el ámbito polideportivo. (Foto: Antonio Melgarejo)

Redacción EC
El Comercio celebró una nueva edición de los Premios DT 2025, distinción que reconoció a los principales protagonistas del deporte nacional luego de una temporada cargada de títulos, actuaciones memorables y procesos de consolidación. En total, 38 deportistas y equipos fueron premiados en disciplinas individuales y colectivas, en las ramas masculina y femenina.

LEE: “No es nada personal”: la historia detrás de la lapidaria frase de Guede a Peña que estremeció al aliancismo y cómo replicó en el vestuario

En el ámbito futbolístico, Universitario de Deportes fue elegido como el Mejor Equipo del Año tras completar un destacado recorrido en el plano local y alcanzar el tricampeonato. A nivel individual, Alex Valera fue reconocido como Jugador del Año, mientras que Eryc Castillo, refuerzo de Alianza Lima y recientemente renovado hasta el 2026, recibió el galardón al Mejor Extranjero.

Jasson Curi Chang

El desempeño internacional también tuvo un espacio central. Alianza Lima fue premiado por la Mejor Campaña Peruana en el Exterior luego de disputar 18 encuentros entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con eliminaciones resonantes ante Boca Juniors y Gremio; además, el club obtuvo el reconocimiento como Mejor Equipo Femenino, reflejo de su crecimiento integral.

Más allá del fútbol, el surfista Lucca Mesinas fue distinguido como Mejor Surfista Hombre, mientras que en el atletismo Gladys Tejeda fue reconocida como Mejor Maratonista, confirmando su vigencia competitiva. El vóley tuvo como representante a Ysabella Sánchez, elegida Mejor Voleibolista Mujer; el tenis celebró a Ignacio Buse como Mejor Deportista de Raqueta Hombre; y en el deporte adaptado, Neri Mamani fue premiada como Mejor Deportista Paralímpica Mujer.

Los Premios DT 2025 ratifican el compromiso de El Comercio con la difusión y puesta en valor del deporte peruano, resaltando a quienes marcaron la temporada con esfuerzo, constancia y resultados.

El premio

Uno de los Premios Especiales a la Trayectoria, elegido por un jurado interno de El Comercio, será entregado al equipo de Perú Runners, que este año celebran sus primeros 40 años de intenso trabajo por el deporte peruano, especialmente, por el running, esa disciplina que mueve a los peruanos en calles y plazas.

