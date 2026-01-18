El Comercio celebró una nueva edición de los Premios DT 2025, distinción que reconoció a los principales protagonistas del deporte nacional luego de una temporada cargada de títulos, actuaciones memorables y procesos de consolidación. En total, 38 deportistas y equipos fueron premiados en disciplinas individuales y colectivas, en las ramas masculina y femenina.

En el ámbito futbolístico, Universitario de Deportes fue elegido como el Mejor Equipo del Año tras completar un destacado recorrido en el plano local y alcanzar el tricampeonato. A nivel individual, Alex Valera fue reconocido como Jugador del Año, mientras que Eryc Castillo, refuerzo de Alianza Lima y recientemente renovado hasta el 2026, recibió el galardón al Mejor Extranjero.

El desempeño internacional también tuvo un espacio central. Alianza Lima fue premiado por la Mejor Campaña Peruana en el Exterior luego de disputar 18 encuentros entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con eliminaciones resonantes ante Boca Juniors y Gremio; además, el club obtuvo el reconocimiento como Mejor Equipo Femenino, reflejo de su crecimiento integral.

Más allá del fútbol, el surfista Lucca Mesinas fue distinguido como Mejor Surfista Hombre, mientras que en el atletismo Gladys Tejeda fue reconocida como Mejor Maratonista, confirmando su vigencia competitiva. El vóley tuvo como representante a Ysabella Sánchez, elegida Mejor Voleibolista Mujer; el tenis celebró a Ignacio Buse como Mejor Deportista de Raqueta Hombre; y en el deporte adaptado, Neri Mamani fue premiada como Mejor Deportista Paralímpica Mujer.

Los Premios DT 2025 ratifican el compromiso de El Comercio con la difusión y puesta en valor del deporte peruano, resaltando a quienes marcaron la temporada con esfuerzo, constancia y resultados.

El premio

Uno de los Premios Especiales a la Trayectoria, elegido por un jurado interno de El Comercio, será entregado al equipo de Perú Runners, que este año celebran sus primeros 40 años de intenso trabajo por el deporte peruano, especialmente, por el running, esa disciplina que mueve a los peruanos en calles y plazas.