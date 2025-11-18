La Liga Femenina 2025 sigue en pelea y, antes de conocerse al campeón nacional, tres de las futbolistas del torneo han sido las más destacadas en la temporada y están consideradas en los Premios DT 2025. Pierina Núñez, Karol Murcia y Adriana Lúcar están nominadas en la categoría “Mejor futbolista femenina”. Aquí puedes votar por tu favorita.

Una de las nominadas es Pierina Núñez, actual futbolista de Universitario de Deportes. La peruana de 25 años, con pasado en el fútbol español, llegó en la presente temporada a reforzar a las ‘leonas’ y se convirtió en su máxima goleadora.

De hecho, Núñez es la líder en la tabla de artilleras de la Liga Femenina 2025 con 24 tantos en su haber. Anotó 16 en el Torneo Apertura y 8 en el Torneo Clausura. Ha sido fundamental en el recorrido de Universitario de Deportes para llegar a disputar los playoffs finales ante Alianza Lima. Sin embargo, el último setiembre dejó el cuadro ‘crema’ para retornar a España al fichar por Levante.

Universitario de Deportes. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

En tanto a Karol Murcia, la colombiana de 23 años que milita en Sporting Cristal también se ha destacado en la presente temporada a punta de goles. Fue la máxima anotadora en el Torneo Apertura con un total de 18 y en el Torneo Clausura anotó 4. Asimismo, fue pieza clave para que el conjunto ‘rimense’ haya podido llegar hasta las semifinales en donde cayeron ante las ‘leonas’ en los partidos de ida y vuelta.

Alianza Lima visita a Sporting Cristal en la semifinal de ida de la Liga Femenina. (Foto: @AlianzaLimaFF)

Sin duda, un nombre habitual al hablar de artilleras es el de Adriana Lúcar. Sin embargo, si bien siempre se destacó como la goleadora del torneo en los últimos años, este año ocupa el tercer lugar con 21 tantos: 14 en el Torneo Apertura y 7 en el Torneo Clausura. La ‘Bombardera’ es la ‘9′ titular de Alianza Lima hace cuatro temporadas y disputará los playoffs finales ante las ‘leonas’ el 7 y 14 de diciembre.

Las tres nominadas son parte de equipos que lograron llegar hasta las instancias finales de la Liga Femenina 2025 y ocupan los tres primeros lugares en la tabla de goleadoras de la temporada. ¿Quién fue la mejor y más determinante? Puedes votar aquí.

**********

