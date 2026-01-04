Premios DT a la Trayectoria 2025: La dedicación de Perú Runners y la valentía de Percy Rojas; los galardonados

Los Premios DT 2025 no solo celebraron el rendimiento deportivo del último año. También miraron hacia atrás, hacia ese territorio donde el tiempo deja de ser una cifra y se convierte en legado. En esta temporada, que volvió a reunir a los protagonistas del fútbol y el polideportivo nacional, la sección Deporte Total de El Comercio entregó dos de sus distinciones más significativas: los Premios DT a la Trayectoria. Los homenajeados fueron Percy Rojas, en la categoría fútbol, y Perú Runners, en el ámbito polideportivo. Dos nombres distintos, dos caminos diferentes, pero una misma idea de fondo: el deporte entendido como resistencia, memoria y construcción colectiva.

La elección no fue casual ni automática. Para estas categorías especiales, El Comercio conformó un jurado de excepción, liderado por Mario Fernández, periodista con más de medio siglo dedicado al oficio, acompañado por históricos redactores de Deporte Total. Voces que han visto pasar generaciones, estilos, glorias y caídas, y que saben distinguir entre la noticia del día y la huella que permanece. Bajo ese criterio, Percy Rojas y Perú Runners representaron algo más que un palmarés: encarnaron una forma de vivir el deporte.

Percy Rojas en su escuela de fútbol, donde se forman los futuros cracks del fútbol peruano. (Foto: El Comercio) / Hugo Perez

Percy Rojas fue elegido como símbolo de valentía y resistencia, no solo por lo que hizo dentro de la cancha, sino por la historia que siguió después. A cincuenta años de la Copa América de 1975, ganada por la selección peruana ante Colombia, su nombre vuelve a ocupar el centro de la escena. Aquella campaña, marcada por partidos épicos y una generación irrepetible, tuvo en Rojas a uno de sus protagonistas. Un futbolista elegante, inteligente, decisivo, que entendía el juego con una naturalidad que hoy parece de otro tiempo.

Pero el reconocimiento DT 2025 no se detiene en la nostalgia. También dialoga con el presente. La vida de Percy Rojas, atravesada por duras batallas personales, lo convirtió en un ejemplo de resistencia fuera del campo. Su historia fue contada en el documental “Fuimos Héroes”, producido por El Comercio y estrenado en salas de cine a nivel nacional. Allí, el fútbol funciona como punto de partida para narrar algo más profundo: la fragilidad humana, la lucha diaria y la dignidad de quien no se rinde. El premio, en ese sentido, no celebra solo al exfutbolista, sino al hombre que aprendió a reinventarse cuando el aplauso ya había terminado.

Premio a la constancia

En el otro extremo del escenario, pero con una fuerza igual de poderosa, aparece Perú Runners. Fundado hace 40 años, este colectivo fue reconocido por su aporte sostenido al desarrollo del atletismo y la cultura del running en el Perú. Cuatro décadas promoviendo el deporte no desde la élite, sino desde la calle, el parque, la pista improvisada y la comunidad. Perú Runners formó a miles de corredores anónimos que encontraron en el running una forma de vida. Gonzalo Rodríguez Larrain, fundador, y Alejandra Rodríguez Larrain, directora actual, son el motor de la comunidad.

El Premio DT a la Trayectoria en polideportivo reconoce esa persistencia silenciosa. La de quienes trabajan sin reflectores, construyendo hábitos, organizando carreras, formando generaciones de atletas amateurs que luego se convierten en promotores del deporte. En 2025, además, Perú Runners celebró su aniversario número 40 con la publicación del libro “40 años Perú Runners”, realizado en conjunto con El Comercio. Una obra que recoge la historia del running en el país, con material gráfico exclusivo y un recorrido por la evolución de esta disciplina, desde sus inicios marginales hasta su actual masificación.

03/12/25 Gonzalo “Paiva” Rodriguez Larrain, Alejandra Rodríguez-Larrain y José Manuel Jurado, Gerente General del Grupo El Comercio Lanzamiento del libro 40 PERU RUNNERS La historia del running que transformó el Perú, celebración de los 40 años y presentación del libro que celebra la historia de Peru Runners y todo lo que han construido, en Edificio Histórico Diario El Comercio, Lima © Valentina Astuhuamán / Icónica / Karla Torres

Ese libro, como el premio, funciona como un acto de memoria. Recuerda que el deporte no siempre vive de resultados inmediatos, sino de procesos largos, de comunidades que se sostienen en el tiempo. Perú Runners fue elegido porque representa eso: continuidad, pasión y compromiso.

Los Premios DT 2025, en ese sentido, encontraron en Percy Rojas y Perú Runners dos espejos complementarios. Uno viene del fútbol profesional, de las grandes noches internacionales, de la gloria con camiseta blanquirroja. El otro, del polideportivo, del esfuerzo cotidiano, del sudor sin cámaras. Ambos, sin embargo, comparten una misma esencia: entender el deporte como una forma de atravesar la vida.

En tiempos donde todo parece medirse por la inmediatez, El Comercio volvió a poner en valor la trayectoria. Recordó que hay historias que merecen ser contadas no por lo que ganaron ayer, sino por lo que siguen significando hoy. Y en eso, Percy Rojas y Perú Runners no solo ganaron un premio: reafirmaron su lugar en la memoria deportiva del Perú.