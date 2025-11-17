Premios DT 2025: ¿Alianza Lima, Universitario o Cienciano? Vota aquí por el equipo con “Mejor campaña internacional” este año

Los Premios DT 2025 también reconocen las mejores campañas internacionales que han tenido los clubes peruanos esta temporada y cuenta con tres equipos nominados: Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano. Estos tres equipos compiten en la categoría “Mejor campaña internacional” y aquí puedes votar por tu favorito.

Sin duda, uno de los equipos de los que más se habló internacionalmente este año fue Alianza Lima. El cuadro diigido por Néstor Gorosito comenzó su participación en la fase previa de la Copa Libertadores a inicios de febrero y se mantuvo compitiendo hasta fines de setiembre cuando llegó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima clasificó a la Fase 3 de la Copa Libertadores tras eliminar a Boca Juniors. (Foto: Alianza Lima)

En el camino, cabe recordar que el cuadro victoriano avanzó las tres fases de la fase previa de la Copa Libertadores dejando afuera a Boca Juniors en ese duelo histórico que se definió en tanda de penales en La Bombonera. Después clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si bien su objetivo era poder clasificar a los octavos de final de este torneo, no llegó al puntaje y quedó como mejor tercero en su grupo, pese a que venció a Talleres en Lima y rescató un empate ante Sao Paulo en el Morumbi. Una vez clasificado a la Copa Sudamericana, eliminó a Gremio en Porto Alegre y a la Universidad Católica en Ecuador.

Finalmente, se cruzaría ante la Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y fue ante ellos, en Coquimbo y sin público, que quedó eliminado de torneo internacional tras acabar con un 2-0 en contra. Con esto, Alianza Lima jugó un total de 18 partidos en su campaña internacional.

Jairo Concha anota el 1-1 ante River Plate en el Monumental de Núñez y clasificación crema a octavos de la Copa tras 15 años (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP) / ALEJANDRO PAGNI

Por su parte, Universitario de Deportes participó directamente de la Copa Libertadores y le tocó compartir grupo con River Plate, Independiente del Valle y Barcelona SC de Ecuador. En total, el cuadro ‘crema’ sumó una derrota y un empate ante River Plate, una derrota y un empate ante Independiente del Valle y dos victorias ante Barcelona SC.

En total, el equipo dirigido por Jorge Fossati sumó seis puntos en su grupo y esto le permitió poder clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, no corrió con la mejor de la suertes en tanto al rival ya que le tocó Palmeiras, actual finalista de dicho torneo ante Flamengo.

En aquella llave, Universitario cayó por 0-4 ante Palmeiras en el estadio Monumental y el marcador de regreso en Brasil quedó 0-0. Con esto, los ‘cremas’ se despidieron de su campaña internacional en octavos de final de la Copa Libertadores.

Cienciano's Argentine forward #09 Juan Bautista Romagnoli (L) and Atletico Mineiro's defender #44 Rubens fight for the ball during the Copa Sudamericana group stage football match between Peru's Cienciano and Brazil's Atletico Mineiro at the Inca Garcilaso de la Vega stadium in Cusco, Peru, on April 1, 2025. (Photo by Ivan FLORES / AFP) / IVAN FLORES

Por el lado de Cienciano, equipo peruano histórico en campañas internacionales, esta vez empezó su campaña en marzo cuando eliminó a ADT de Tarma por la primera ronda de clasificación a la Copa Sudamericana.

Después, en la fase de grupos, le tocó enfrentarse a Atlético Mineiro, Caracas FC e Iquique. En total, tuvo dos empates ante los brasileros, un empate y un triunfo ante el cuadro venezolano, y un empate y una goleada a su favor ante los chilenos. Con esto, sumó 10 puntos y pudo clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En dicha instancia, le tocó enfrentarse a Bolívar y cayó por 0-2 en La Paz, mientras que en partido de vuelta también cayó por el mismo marcador en Cusco. Con esto, el ‘Papá’ se despidió de su campaña internacional en octavos de final de la Copa Sudamericana. ¿Qué campaña internacional fue la mejor? Puedes votar aquí.

