18 de mayo de 1972. El cumpleaños número 23 de Hugo Sotil fue distinto. Ese día se estrenó “Cholo”, una película sobre su vida y la primera sobre un futbolista dorado en el Perú. Pero también fue su debut y despedida del mundo actoral. A diferencia de estar en un campo de juego con la elástica de Alianza, Barza o la selección peruana; a Hugo le costó hablar y hasta moverse durante el rodaje de la cinta dirigida por Bernardo Batievsky que duró 86 minutos.

Sotil fracasó caracterizando a Sotil. O tal vez no. El ‘Cholo’ siempre fue tímido e introvertido. De hecho, ni siquiera se inmutó cuando le tocó posar junto al ‘Rey’ Pelé o a Diego Armando Maradona. El iqueño solo se soltaba con sus amigos. Johan Cruyff, por ejemplo.

Afiche original de "Cholo", película sobre la vida de Hugo Sotil.

Pero volviendo al asunto cinematográfico. “Cholo” fue el punta pie inicial de la relación entre el cine y nuestro fútbol. Setenta y cuatro años antes, en Inglaterra, se producía el primer registro fílmico de un partido . Un encuentro entre el West Brom y Blackburn, jugado en Ewood Park. El cine, en ese entonces, tenía apenas tres años de nacido. Eso explica el porqué de la película original solo se conservan apenas 45 segundos de metraje.

A inicios del 2020, a 48 años del debut actoral de Sotil, se estrenó “La Foquita: El 10 de la calle”. La cinta, sobre la vida y pasión del delantero peruano Jefferson Farfán, es el ingreso local más reciente en este peculiar subgénero de cine en nuestro país. En su primer día contó con más de 50 mil espectadores, los mismos que llenarían las tribunas del estadio Nacional. Una cifra interesante, que logró superar a apuestas hollywoodenses como “Bad Boys”, con Will Smith, pero que no araña lo hecho por otra película de corte similar, “Guerrero”, que cuenta los inicios del nueve Paolo Guerrero, y que llevó más de 111 mil espectadores en su día de estreno.

Sotil, debut y despedida

La tradición del cine pelotero en el Perú arrancó en 1972, con “Cholo”, película dirigida y escrita por Bernardo Batievsky. Pese a que Hugo Sotil, el protagonista, era una estrella del fútbol peruano –un año después llegaría al Barcelona de España-, el filme no tuvo gran trascendencia. Se estrenó en 15 salas y duró poco en cartelera.

La actuación del habilidoso extremo tampoco fue la esperada, dejando en evidencia que lo suyo era ser un artista con el balón y no el séptimo arte. Cuentan que Sotil era tan inexperto que había que amarrarle un hilo a la camisa y jalarlo de ahí para que no se salga del encuadre . Que se aprendiera sus diálogos fue otra hazaña.

Hugo Sotil junto a Johan Cruyff, su amigo, en Barcelona.

En la película se ve a Hugo muy tenso. Tiene habilidad para el balón, pero no quiere ser futbolista. Tampoco le agrada que lo llamen ‘Cholo’. Gusta de pintar cuadros, pero no venderlos sino regalarlos. Y gran parte de la película está situada en Europa, donde se ve al iqueño pasear por Londres y París.

Paolo y un récord de estreno

En 2016 se estrenó “Guerrero”, la cinta de Tondero sobre la infancia del máximo goleador de la ‘Bicolor’. En su año tuvo el récord nacional de la película peruana más vista en su semana de estreno . En su intento de buscar alentar a los más pequeños a luchar por sus sueños, se ganó varias críticas por el tono dulcificado del relato, como si se tratase de la biografía de un santo.

Durante la cinta, Paolo Guerrero aparece en breves momento dominando el balón. Y en los minutos finales tiene una aparición más larga. Sentado en una montaña, el ‘9’ conversa con su “yo” de la infancia. “¿Entonces la hicimos?”, pregunta el pequeño Paolo. “¡Claro! Pero todavía falta”, responde el consagrado goleador.

Quizás la historia (de ficción) y la real se completó con la clasificación peruana a Rusia 2018 y todo el drama que vivió Guerrero para llegar a la cita. Ese gol ante Australia y la celebración enseñando los colores bien pudieron ser el final de la cinta... o el inicio de otra.

Jefferson también tuvo su momento

“La Foquita: El 10 de la calle” (2020) es la última película peruana de fútbol. Dirigida por Martín Casapía, la cinta está basada en la historia de carencias, dificultades y triunfos de Jefferson Farfán Agustín Guadalupe. La cinta narra desde sus inicios hasta la recordada victoria por 2-0 ante Nueva Zelanda, en la que metió un gol y fue clave para la clasificación de Perú a un Mundial después de 36 años.

Al igual que su compadre Paolo Guerrero, Jefferson Farfán tiene apariciones esporádicas en el filme. La ‘Foquita’ mostró que sus dotes artísticos van más allá del verde. De hecho, el último viernes protagonizó un comercial del Banco Pichincha .

El 10 de la Calle volvió a su casa este 2021 y con Alianza ya disputó 3 partidos y ha marcado un tanto. Este sábado en el duelo ante Vallejo ingresó en la segunda parte con lo que alcanzó su partido número 100 vistiendo la camiseta blanquiazul. Si la historia de Jeffry tuviera segunda parte, esa se escribe en La Victoria.

Los ‘Potrillos’ en el cine

En 2014 se estrenó “F-27”, de Willy Combe. Para este filme se usó un esquema de thriller con teoría de conspiración para relatar la caída del avión que transportaba al equipo de Alianza Lima de 1987 . A última hora, los productores de la cinta decidieron cambiar los nombres, pues la tesis que postulaban (que los jugadores habrían sido asesinados porque el avión llevaba droga) resulta, aún ahora, aventurada por la poca evidencia.

Grandes cracks en la pantalla grande

La relación entre el fútbol y el cine nunca ha sido fácil. Sin embargo, el balón es protagonista de más películas de las que el aficionado medio de cualquiera de las dos disciplinas pueda imaginar y aparece como telón de fondo o elemento accesorio en una extensa lista de cintas. El periodista español Carlos Marañón, en su libro “Fútbol y cine” señala que “ las dos grandes pasiones de nuestro tiempo combinan poco y mal [...]. Pero tamaña proclama no es exacta. No es cierto que haya pocas películas sobre fútbol. Y no siempre ha resultado un mal cóctel”.

A lo largo de la historia del fútbol y el cine, un sinfín de estrellas del balompié mostraron sus habilidades actorales. Algunos lo hicieron bien, otros mal. De Pelé y Maradona pasando por el incomprendido Eric Cantona, Vinie Jones y David Beckham. En las últimas semanas, Zlatan Ibrahimovic anunció que debutará en la pantalla grande en la próxima película de “Astérix y Obelix”, que se titulará ‘The Middle Kingdom”. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo espera su turno. “Tarde o temprano voy a ser parte del elenco de una película, no tengo ninguna duda” , anunció en 2016. ¿Lionel Messi? Quizá tenga la misma suerte del buen Hugo Sotil, aunque ya se han hecho series sobre su vida deportiva.

Marilyn Monroe, una de las más grandes actrices en la historia, dando un puntapié inicial en la previa de un partido entre Estados Unidos y Happoel Tel Aviv. Era diestra.

Pelé, Stallone y el enojo de Ardiles

“Evasión o victoria” (1981) logró juntar a estrellas del fútbol (Pelé, Booby Moore, Osvaldo Ardiles, Paul van Himst y Kazimierz Deyna) con estrellas del cine (Sylvester Stallone, Michael Caine y Max von Sydow). La película, dirigida por John Huston, estrenada en 1981, está inspirada en un hecho real conocido como “El partido de la muerte”. El 9 de agosto de 1942, cuando Ucrania estaba invadida por el III Reich, un equipo formado prácticamente por exjugadores del Dínamo de Kiev, el FC Start, se enfrentó a un equipo alemán. La plantilla del conjunto ucraniano estaba advertida de que si ganaba el partido, sería ejecutada. Aun así, no solo vencieron, sino que humillaron a sus rivales. Pocos días después, varios de los jugadores fueron arrestados, torturados e incluso encarcelados en campos de concentración.

La aparición de O Rei es una de las más conocidas de un futbolista en el séptimo arte. Para la memoria quedan su impresionante golazo de chalaca y la bicicleta de Osvaldo Ardiles. Justamente el argentino tuvo quejas de Pelé y Stallone. “En la película tuvo que hacer la chilena, le salió al primer intento. Pero no la quería repetir. Decía que se iba a romper todo. Igual, vino, grabó cinco minutos, se fue y se llevó toda la gloria ”, disparó en una entrevista en 2020 contra el campeón del Mundo en Suecia 58, Chile 62 y México 70. “ Era un tronco como arquero. Un doble atajó ese famoso penal en la película ”, declaró sobre el actor que dio vida a “Rocky Balboa”.

Pelé volvió a salir en pantallas en este 2021, pero ya con su serie documental en Netflix. En ella se narra lo que vivió el futbolista en los mundiales que disputó y cómo, pese a que había anunciado su retiro de la selección brasileña, volvió para levantar la Copa del Mundo en México 70.

Sylvester Stallone, Michael Caine y Pelé en el set de "Evasión o victoria".

Diego, el polifacético

Diego Maradona ha sido todo en vida. Fue el mejor futbolista de su época –el más grande de la historia para muchos-. También fue cantante en un par de ocasiones, conductor de un par de programas de televisión y –cómo no- actor. El Pelusa hizo de sí mismo en “Te rompo el rating” (1981). Antes, apareció en “¡Qué linda es mi familia!” (1980) y más tarde, en “Los fierecillos se divierten” (1983) y en “El día que Maradona conoció a Gardel” (1996). Todas esas películas tuvieron pésimas críticas, pero tener al Diego ya era un éxito rotundo.

Eric Cantoná y Vinnie Jones más allá de los cameos

Además de los breves cameos o de interpretarse a sí mismos, si hay dos futbolistas con una carrera respetable como actores son Eric Cantona y Vinnie Jones. Tras triunfar en el Manchester United, el francés, carismático como pocos, fue más allá de sus populares anuncios para iniciar una carrera como actor y ha intervenido en varias películas para cine y televisión. Las más destacadas hasta ahora han sido la comedia costumbrista “La fortuna de vivir” donde interpreta a un violento boxeador y “Elizabeth”, el drama de época británico sobre la vida de la reina Isabel I en donde se pone en la piel de un embajador francés.

Pero su actuación que más repercusión ha tenido hasta la fecha ha sido la de la película de Ken Loach “Buscando a Eric” en la que se interpreta a sí mismo para poner orden en la vida de un cartero fanático del Manchester United al que la vida no le trata precisamente bien. En ella Cantona demuestra que no sólo ha sido un icono futbolístico sino que es un actor más que respetable.

Éric Cantona, en una escena de 'Recursos inhumanos'.

Otro futbolista-actor, más profesional incluso que Cantona, es Vinnie Jones. Si como jugador adquirió principalmente fama por su brusquedad y, hasta en ocasiones, violento, en el cine sí ha podido alcanzar cierto estatus, precisamente llevando del campo a la pantalla ese prototipo de tipo duro de los bajos fondos para el que su físico tanto se presta. Ya antes de retirarse, su padrino Guy Ritchie le dio la oportunidad de debutar en “Lock and Stock”, su sorprendente ópera prima, interpretando a un matón a sueldo.

Convencido de su capacidad actoral y una vez retirado, Jones apareció de nuevo en la segunda película de Ritchie, “Snatch, cerdos y diamantes”, y desde entonces ha intervenido en más de veinte películas como “Operación Swordfish” o la tercera entrega de X-Men. Incluso ha obtenido algunos premios por sus interpretaciones.

Vinnie Jones.

