¡Preocupación en Ate! Universitario de Deportes reveló los diagnósticos de las lesiones de Polo, Flores y Rivera

La victoria de Universitario de Deportes ante ADT por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 dejó algunos problemas para el club ‘crema’.

Andy Polo, Edison Flores y José Rivera sufrieron dolencias durante el encuentro, por lo que se perderán el versus ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Por ello, Universitario de Deportes reveló los diagnósticos de los tres jugadores.

“Andy Polo presenta una distensión muscular en el muslo izquierdo. Edison Flores fue diagnosticado con una distensión muscular en el isquiotibial del muslo derecho. José Rivera sufrió un esguince en el hombro derecho”, comunicó.

“El cuerpo médico de la institución viene realizando el seguimiento correspondiente y supervisa de manera permanente el proceso de recuperación de los tres futbolistas”