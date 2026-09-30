La presentación de Fabián Bustos como nuevo entrenador de Universitario de Deportes genera gran expectativa entre los hinchas cremas. El técnico argentino tendrá brindará una conferencia de prensa este jueves 1 de octubre en el Estadio Monumental.

El evento se realizará desde las 12:00 p.m. (hora peruana), donde el estratega brindará sus primeras declaraciones ante los medios y aficionados. La institución confirmó que será una presentación formal en la que se abordarán los objetivos deportivos, el presente del equipo y los retos en la Liga 1.

Para los hinchas que desean seguir la conferencia EN VIVO, Universitario informó que la transmisión estará disponible de manera gratuita a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo verla desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta opción se perfila como la principal vía online para no perderse ningún detalle de la presentación.

Fabián Bustos tendrá una segunda etapa con la ‘U’, club con el quien consiguió el campeonato nacional de la Liga 1 en el 2024. La familiaridad con el club y su buena relación con el plantel lo apuntalaron para volver al banquillo ‘crema’.