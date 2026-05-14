Por Redacción EC

La presentación de Héctor Cúper como nuevo DT de Universitario de Deportes genera gran expectativa entre los hinchas cremas. El experimentado técnico argentino tendrá su primera conferencia de prensa este jueves 14 de mayo, marcando oficialmente el inicio de su etapa en el fútbol peruano tras una destacada trayectoria internacional.

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