La presentación de Héctor Cúper como nuevo DT de Universitario de Deportes genera gran expectativa entre los hinchas cremas. El experimentado técnico argentino tendrá su primera conferencia de prensa este jueves 14 de mayo, marcando oficialmente el inicio de su etapa en el fútbol peruano tras una destacada trayectoria internacional.

El evento se realizará desde las 5:30 p.m. (hora peruana) en el hotel Pullman de Miraflores, donde el estratega brindará sus primeras declaraciones ante los medios y aficionados. La institución confirmó que será una presentación formal en la que se abordarán los objetivos deportivos, el presente del equipo y los retos en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Para los hinchas que desean seguir la conferencia EN VIVO, Universitario informó que la transmisión estará disponible de manera gratuita a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo verla desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta opción se perfila como la principal vía online para no perderse ningún detalle de la presentación.

La llegada de Cúper representa una de las apuestas más importantes del club en los últimos años, con el objetivo de pelear el Torneo Clausura y avanzar en la Copa Libertadores. El técnico argentino, con experiencia en equipos como Valencia e Inter de Milán, asume el reto de devolver protagonismo al cuadro crema y conectar rápidamente con la exigente hinchada merengue.