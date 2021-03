Ayacucho cayó goleado 6-1 ante Gremio en el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Libertadores y tras la dura derrota, el presidente de los ‘Zorros’, Rolando Bellido se pronunció al respecto. El mandamás aseguró que el abultado resultado ante el cuadro brasileño se debe a que los clubes peruanos llegan sin fútbol a las competencias internacionales.

“Reconocemos la contundencia del equipo brasileño, pero es importante resaltar que son diferentes vivencias, ellos están en plena competencia, mientras que nosotros no. No solo es para Ayacucho, sino para todos, y es algo que no nos permite competir. No se trata de presupuesto, porque eso se maneja con trabajo. Reconocemos la trayectoria de Gremio, nosotros en el segundo tiempo tratamos de mejorar pero seguimos con humildad y trataremos de aminorar este impase”, señaló en Radio Ovación.

Bellido reconoció que la llave de la Copa Libertadores para Ayacucho es complicada, pero aseguró que el grupo dará lo mejor de si en el partido de vuelta. “A todos nos duele el resultado, pero tenemos el compromiso de seguir trabajando y tratar de recuperarnos”.

Cambios inesperados

Sorprendió mucho la salida de Gerardo Ameli del club y Bellido reveló que se trató de una decisión personal. Además, sostuvo que los cambios en el equipo por un tema de presupuesto.

“Respetamos al profesor Gerardo Ameli, él siempre quiso estar con nosotros pero nos dijo que no podía dirigir este año, ante esto no podemos exigir nada. El otro factor es la plantilla, la campaña pasada fue buena e hizo que fuera una vitrina para los jugadores, esto subió los bonos de cada uno y muchos excedieron el presupuesto”, finalizó el presidente de Ayacucho.

Conforme a los criterios de Saber más