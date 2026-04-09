Resumen

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El jueves 21 de mayo se organizará el Sports Business Forum 2026, en el auditorio del Campus Villa de la UPC.
El jueves 21 de mayo se organizará el Sports Business Forum 2026, en el auditorio del Campus Villa de la UPC.
Por Redacción EC

Lima es un epicentro del deporte en la región gracias a la organización de múltiples eventos deportivos tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los más importantes será los Juegos Panamericanos Lima 2027, con más de mil millones de soles de inversión.

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