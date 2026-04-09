Lima es un epicentro del deporte en la región gracias a la organización de múltiples eventos deportivos tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los más importantes será los Juegos Panamericanos Lima 2027, con más de mil millones de soles de inversión.

En este contexto, el jueves 21 de mayo, se organizará el Sports Business Forum 2026, en el auditorio del Campus Villa de la UPC, la primera edición de este foro de gestión, negocios e innovación deportiva, con la participación confirmada de dos de los más importantes referentes sudamericanos en lo que a negocios deportivos se refiere.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro de Ecuador y el director de Big Data Sports y autor del libro brindarán una conferencia magistral, pero, además, dictarán talleres de sports business exclusivos para ejecutivos que busquen capacitarse con las últimas tendencias en la gestión de los negocios del deporte.

Los talleres tienen capacidad solo para 30 participantes y serán una oportunidad única de networking entre actores tomadores de decisiones de la industria deportiva peruana.

El Sports Business Forum 2026 tiene como aliado estratégico a la Escuela de Postgrado de la UPC y destaca por su interés en difundir el crecimiento de deportes nicho y de tendencia en el país, pero con un enorme potencial comercial.

Las entradas están a la venta en la plataforma online Vaope.com. Cabe mencionar que el aforo del auditorio del Campus Villa de la UPC está limitado a sólo 160 entradas disponibles para la venta.