El presidente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU), Isaac Álvarez, se mostró emocionado hasta las lágrimas durante la conferencia en la que se anunció la salida de Lisandro Alzugaray, quien acaba de firmar por Universitario de Deportes.

En varios pasajes de su alocución Álvarez se quebró al recordar las anécdotas vividas con el jugador y los triunfos de LDU que llegaron de la mano del ‘9′ del equipo.

“Esta no es una despedida cualquiera. Lisandro en todo este tiempo nos dejó esa huella, Lisandro, el capitán, el numero nueve, el jugador de los goles importantes”, dijo Álvarez en la conferencia.

“Nos deja nuestro numero nueve. Se va a otro grande como lo es Universitario de Perú”, agregó.

Alzugaray, con amplio recorrido en equipos de Sudamérica y experiencia internacional, firmó contrato por dos años con opción a una extensión si se cumplen objetivos deportivos. Su llegada fue anunciada luego de que se resolvieran detalles de su salida del fútbol ecuatoriano, donde jugó las últimas tres temporadas con Liga Deportiva Universitaria de Quito.