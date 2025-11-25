El Programa Social Impactando Vidas, liderado por la ex deportista olímpica Mónica Liyau (Seúl 1988), dio por concluido el I Torneo de Fútbol Impactando Vidas 2025, que contó con la participación de más de 1,750 estudiantes de 75 colegios públicos. Tras varios meses de disputa de 7 ligas en Lima Norte, Centro y Sur, así como Cañete, Mala, Pisco y Ayacucho, se proclamó a los campeones anuales.

Entre los más pequeños, en la categoría “Calichín Sub 9”, los mejores fueron los niños del Colegio 2024 del distrito limeño de Los Olivos, quienes, apoyados por Adidas, derrotaron en definición por penales al equipo del Inmaculada Concepción de Pisco. En tercer lugar, terminó el San Marcos de la Aguada de Mala.

Por su parte, en la categoría “Infantil Sub 11”, el campeón fue el Colegio José Carlos Mariátegui de Pisco. Ellos, respaldados por Pluspetrol, vencieron en la final al Enrique Milla Ochoa (Lima Norte). En tercer lugar completó el podio el Colegio Manuel Scorza (Lima Sur).

Todos los equipos finalistas de ambas categorías, recibieron de manos de los futbolistas Hernán Barcos (Alianza Lima) e Ian Wisdom (Sporting Cristal), sus respectivas medallas, diplomas y trofeos de campeones. En la apertura de la final, que se jugó en el campo de fútbol de la Institución Educativa Emblemática Melitón Carvajal de Lince, se hizo presente también el ex seleccionado Roberto “El Chorri” Palacios. Todos los niños pudieron compartir momentos con sus ídolos del balón.

Ahora, los dos equipos campeones vivirán durante febrero del 2026 una experiencia deportiva inolvidable en Argentina, en donde jugarán ante los equipos de River Plate, Vélez Sarsfield, Chacarita Juniors, Newbery, entre otros.

Colegios de Pisco y Los Olivos fueron los campeones y viajarán a Argentina.

Desde 2016, Impactando Vidas trabaja en colegios públicos del país impulsando el desarrollo integral de niños y niñas a través del deporte, fortaleciendo habilidades físicas, cognitivas y socioemocionales mediante el tenis de mesa y desde el 2024, también con el fútbol. El programa está alineado a los cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Igualdad de Género, Reducción de Desigualdades y Alianzas Estratégicas.