El Proyecto de Ley 6863 presentado por los congresistas Ricardo Burga y Walter Rivera busca, según dice su nombre, que se regule el Procedimiento Concursal de apoyo a la Actividad Futbolística en el Perú. Este documento fue recibido por Mesa de Partes del Congreso el pasado miércoles 23 de diciembre y espera los trámites para ser estudiado y posteriormente aprobado o no.

Lo que busca este proyecto de Ley es que se suspendan provisionalmente los procedimientos concursales. Es decir, que no existan Junta de Acreedores y que los Administradores dejen sus cargos en los clubes que actualmente están sometidos a la Ley Concursal para pasar a una administración designada por la Sunat. Mientras, una Comisión de Alto Nivel se encargaría de diseñar una nueva ley concursal.

Este Proyecto de Ley, según fuentes consultadas, se basa en que se considera que las actuales administraciones han fracasado en su tarea y la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi ya no resulta confiable para la fiscalización del proceso. Universitario no ha logrado pagar nada de la deuda, Alianza Lima ha descendido luego de que el Fondo Blanquiazul, máximos acreedores tomaran el control del club, Boys año a año juega para evitar la baja, entre los casos más resaltantes.

“Existen administraciones que parece que no tienen claro que su objetivo principal es la recuperación de los créditos. Llegan y se creen propietarios”, nos explica Richard Almerco, abogado especialista en derecho concursal. Para el letrado, a la actual ley concursal le hace falta ser fuerte en las exigencias a los administradores.

“Al final el remedio fue más peligroso que la enfermedad. Uno descendido, otro en camino a que se venda su patrimonio. Otro peleando el descenso todos los años y un proceso desfigurado donde el acreedor se apoderó del club”, nos dice un personaje del deporte peruano que sigue de cerca el tema.

El congresista Ricardo Burga es el impulsor de este Proyecto. (Foto: GEC)

De aprobarse, lo que se determina es que sea la Sunat el ente que pase a presidir la Junta de Acreedores – así no sea el acreedor mayoritario- y que designe al administrador. Sin embargo, establece una excepción para aquellos que hayan adquirido la mayoría de acreencias posterior a los procedimientos concursales que datan desde el 2012, es decir Alianza Lima y Melgar.

Se sabe que el Fondo Blanquiazul se convirtió en el máximo acreedor del cuadro íntimo el año pasado cuando pagó 23 millones de soles a la SUNAT, mientras que en el cuadro arequipeño pasó lo mismo en el 2014 cuando Jader Rizqallah se hizo de gran porcentaje de las acreencias al pagar al ente estatal parte de la deuda.

Es decir, bajo estos conceptos, si la Ley de aprueba, la SUNAT designará nuevos administradores en Universitario, Sport Boys y Cienciano. Los cambios que busca la ley se basan en que a estos clubes no les ha ido bien en el proceso concursal, pese a que, tanto en el cuadro rosado como en el cusqueño, ya la Sunat es el máximo acreedor, por lo tanto, es quien designa al administrador.

La situación es distinta en Universitario. Actualmente la Junta de Acreedores es presidida por Gremco (54% de acreencias) y fueron ellos los que designaron en julio pasado a Sonia Alva como Administradora de la institución. Entonces, se podría entender que esta ley busca dar una mano al cuadro crema. “Este nuevo proyecto apunta a Universitario, pero podemos estar en desacuerdo con la técnica legal, pero la condición de la Administración en Universitario no ha sido la más feliz”, nos dice el abogado Almerco, y agrega. “No se ve frecuentemente casos así, ya que existe una masa de acreedores que toman decisiones en base a porcentaje. Pero ya el caso Doe Run se ha regulado a través del Estado”, recuerda.

Plantel de Universitario se reunión con Sonia Alva, la nueva administradora concursal del club. (Foto: Universitario)

De aprobarse este Proyecto de Ley, Gremco dejará de ser el presidente de la Junta de Acreedores, algo que la institución está buscando debido a que consideran que sus últimas administraciones no han sido buenas experiencias. Sin embargo, la constructora podría acudir a instancias legales para recuperarla basado en su derecho de crédito mayoritario. Sería una nueva controversia alrededor del cuadro de Ate.

La nueva ley

Para las personas consultadas, la actual ley concursal no es fuerte en los controles que ejecuta sobre las administraciones, por eso este Proyecto de Ley también establece que una Comisión de Alto Nivel se encargue de la elaboración de una nueva ley concursal. Esta estará formada por cuatro representantes del Congreso, tres representantes de los Clubes de fútbol y uno del Instituto Peruano del Deporte.

Ante la consulta de qué debe tener esta nueva ley, Richard Almerco lo resume en que regularice mejor los procesos de reestructuración y lo sostiene con los siguientes puntos:

Se sancione a la falta de información

Se sancione la constante modificatoria de los planes

Se sancione a los administradores que ven intereses particulares de los acreedores

Se regule los pagos que hacen los administradores (que demuestren que pagan) – solo dicen que vamos bien que hemos campeonato pero no es pagar

En el caso de Universitario, ninguna administración ha logrado establecer un plan de reestructuración que empiece a cumplirse, mientras que en Alianza este año debido a la pandemia no se pudo cumplir con algunos pagos.

Esa nueva Ley impediría que suceda lo que pasó con Alianza y el Fondo Blanquiazul, que pasó a tener control sobre las decisiones del equipo, según el mismo Víctor Hugo Marulanda comentó en una entrevista posterior al descenso.

Ante la consulta si no bastaba con que se renovara o fortaleciera la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi antes de establecer toda una nueva ley, el abogado Almerco aseguró que dicho departamento no ha dado la talla. “Hace años no hay una reforma organizacional ni de los recursos humanos. El estado debe subsanar lo que Indecopi no hace”; asegura. Para el letrado, lo mejor sería que la fiscalización se de por parte de un juzgado privado, como ya existe en otros ámbitos.

El descenso

En la exposición de motivos del proyecto de ley se toma en cuenta lo que es el descenso del presente torneo. Dentro de lo que llaman “declaración de emergencia de la actividad futbolística”, recomiendan a la Federación Peruana de Fútbol que “se evalué la posibilidad de disponer la anulación de los descensos”. Esto claramente favorecería a Alianza Lima, Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba.

La razón que explican es que la COVID-19 ha provocado “la imprevista alteración del sistema de disputas del torneo originalmente programado y la total desnaturalización de los principios del mérito deportivo, y del régimen de licencias”. Es decir, según este Proyecto de Ley, los cambios en la organización del torneo alteraron los méritos deportivos.

“Se ha hecho una comparación con otros países y descubrieron que en Colombia, Uruguay y Argentina establecieron que por pandemia se dejaba de lado el descenso para este año. De ahí nace la sugerencia”, nos explica una fuente que pidió no ser identificada.

Sin embargo, aseguran que, en caso de no anularse los descensos, esta alteraría los principios de integridad de las competiciones, del fair play deportivo y financiero. “Las reglas son para cumplirse”, asegura la fuente.

Esta sugerencia refuerza lo que viene buscando Alianza, evitar el descenso, aunque el cuadro íntimo reclamó por sanciones contra Carlos Stein por el no cumplimiento del reglamento de Licencias.

