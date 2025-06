Desde que los capitales cataríes decidieron tomar propiedad del PSG, en el 2011, el único sueño era mostrar su poderío económico siendo campeones de la Champions League; es decir, los reyes de Europa y, por lo tanto, el mejor equipo del mundo. Gastaron más de mil millones de dólares en 15 años, ficharon estrellas como Neymar -220 millones, el refuerzo más caro en la historia del fútbol-, Mbappé, Messi, Ibrahimovic, Beckham, entre otros; y después de 15 largos años lo lograron.

Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK / RONALD WITTEK

Acostumbrados a ser un equipo poderoso desde su inmensa cuenta en el banco, el nuevo monarca de Europa se posicionó rápidamente en el mundo. Hay, por ejemplo, una academia en Estados Unidos en la que hace algunos años estaba trabajando el exdelantero peruano Iván Bulos, hoy en Sporting Cristal. Y también influyó en la creación de equipos a lo largo del mundo, uno de ellos instalados en el distrito limeño de San Martín de Porres. Sí, aquí, en Perú.

En las calles de San Germán, en el distrito limeño de San Martín de Porres, Luis Montero, un exjugador amateur, juntó a los muchachos de su barrio con los que solía pichanguear los fines de semana y decidió crear un equipo para jugar la Copa Perú. “Un día los reuní, les pregunté si querían participar en torneos y aceptaron. Nos inscribimos en la liga de San Martín de Porres para disputar la Segunda División, contratamos un entrenador y comenzamos a entrenar”, nos contó en 2021, el presidente del club.

Con fecha de nacimiento el 5 de febrero de 2015, el nombre inicial solo era San Germán en alusión a la zona, aunque a muchos no les cuadraba. No era llamativo. Entonces decidieron que lo mejor era tomarse unos días para pensar en uno mejor. “A las dos semanas nos volvimos a reunir entre todos. Un amigo mío dijo ‘Deportivo San Germán’ y estuvimos a punto de aceptarlo. Pero luego, entre broma y broma, un niño gritó: ¿Y si lo llaman Perú San Germán, como el PSG? Y empezó a reírse. El nombre les gustó a todos, así que se quedó. Hicimos todos los trámites en Sunat y Sunarp para registrar al equipo”, recordaba.

En la temporada 2014-15, el París Saint-Germain pagó 49.5 millones de euros por David Luiz. El central brasileño se unía así a otras estrellas como Thiago Silva, ‘Pocho’ Lavezzi, Edinson Cavani y Zlatan Ibrahimovic. El cuadro parisino, bicampeón en ese entonces, ya era reconocido en el mundo y el prócer infantil aún no identificado escogía a ese equipo en el playstation.

Con el nombre oleado y sacramentado por todos los presentes, lo demás cayó de maduro: indumentaria con los colores del elenco francés, escudo también similar (sin la Torre Eiffel y con un PSG resaltando en el medio) y alrededor el nombre de la institución (PERÚ SAN - GERMÁN, en mayúscula). Aunque la filosofía sí era distinta.

“Una característica nuestra es que no pagamos”, afirma Montero. “Todos nuestros jugadores son chicos del barrio que quieren representarnos de la mejor manera. A los refuerzos que llegan, que son amigos de nuestros jugadores, les damos entrenamiento gratuito y los invitamos a comer. Somos una familia y nos manejamos como tal”, añadió.

El Perú San Germán -también conocido como Atlético PSG-, a diferencia del París Saint-Germain, no tiene problemas con el Fair Play Financiero. Aunque, como asegura el presidente, no rechazarían si los auspiciadores se acercan para trabajar en conjunto. “Nosotros, como institución, soñamos con llegar a Primera División y para eso se necesita inversión. Pero más allá de eso fomentamos el deporte en nuestra zona y, en base a eso, tratamos de educar a los niños para que sigan el camino correcto”, aseguró.

Sin gastar más de mil millones de euros como el cuadro parisino, el PSG peruano cumplió con los deberes en la Copa Perú: en 2017 lograron el ascenso y en 2018 estuvieron a punto de clasificar a la etapa provincial. El mítico Pacífico FC los sacó de carrera. Lo que para París Saint Germain es la Champions League, para el Atlético PSG es subir a la Primera del fútbol peruano.

“Aunque no lo crean, y parezca anecdótico, nosotros nos hemos hecho famosos con el PSG. Cuando llegó a Neymar a Francia, recuerdo que algunas personas nos llamaban pensando que éramos una filial del club francés. Nos ha pasado un par de veces, ja ja ja”, contó Montero.

Una institución seria

Por la curiosidad del nombre uno pensaría que el Perú San Germán es un equipo de amigos que solo disputa la Copa Perú. Grave error. El PSG de San Martín de Porres es el orgullo de San Germán por ser un club serio que busca a través del deporte mejorar la calidad de vida de sus vecinos. El balón por encima de los vicios o las balas.

La institución sanmartiniana cuenta con en fútbol con división de menores, así como una escuela de vóley y básquet. “Hemos contratado profesores para brindar talleres. Cobramos mensualidad, pero no le cerramos la puerta a nadie. El niño o niña que no tiene cómo pagar, igual entrena, aunque claro que tenemos que saber si en realidad no cuenta con ingresos para cubrir la cuota mensual. Nosotros apuntamos a ser un club deportivo serio y creo que estamos camino a eso”, señaló Luis, quien luego añadió: “Ojalá que el PSG verdadero nos conozca y nos ayude”. Los sueños pueden hacerse realidad. Y el claro ejemplo es la Champions League conseguida por el cuadro parisino.

******

