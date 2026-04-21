Por Redacción EC

José Luis el ‘Puma’ Carranza rompió su silencio tras la polémica generada por Paolo Guerrero, quien mostró incomodidad al escuchar su nombre como ídolo de Universitario de Deportes. El popular ‘Puma’ optó por responder con serenidad, poniendo énfasis en su trayectoria dentro del club crema.

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