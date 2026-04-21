José Luis el ‘Puma’ Carranza rompió su silencio tras la polémica generada por Paolo Guerrero, quien mostró incomodidad al escuchar su nombre como ídolo de Universitario de Deportes. El popular ‘Puma’ optó por responder con serenidad, poniendo énfasis en su trayectoria dentro del club crema.

La controversia se originó en un programa de YouTube conducido por el propio Guerrero junto a Aldo Miyashiro, donde el delantero reaccionó con ironía e incomodidad cuando se mencionó a Carranza como máximo referente merengue. Su gesto y comentarios generaron diversas reacciones en el entorno futbolístico nacional.

Ante ello, Carranza utilizó su espacio en el podcast “La Interna” para responder, destacando valores como la humildad y el respeto por la historia del club. Incluso, remarcó que para él el único ídolo absoluto es Lolo Fernández, aunque se considera un referente importante por lo conseguido con la camiseta crema.

Finalmente, el ‘Puma’ defendió su carrera profesional, resaltando el esfuerzo y las dificultades que superó desde joven. “Mi carrera siempre fue limpia”, afirmó, dejando en claro que no necesita aprobación externa para validar su legado, el cual —según indicó— está respaldado por el cariño de la hinchada y los títulos obtenidos con Universitario.