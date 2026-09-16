Una vez más, PUMA sorprende a los hinchas de Sporting Cristal con una nueva camiseta de colección. La marca presentó oficialmente la Special Edition 2026, una edición limitada que recupera con mayor fidelidad el diseño utilizado por el cuadro celeste a inicios de los años 70, una de las épocas más emblemáticas del club.

Retomando el concepto “De los 70, por los 70 años”, la nueva camiseta toma como punto de partida la estética de inicios de los años 70, cuando Sporting Cristal consiguió una nueva estrella y reunió a figuras que hoy forman parte de la historia del club. La camiseta recupera elementos que definieron aquella indumentaria, como la manga larga, el escudo histórico y el característico tono de azul, llevándolos a una pieza de edición limitada que combina el ADN de la época con los materiales y la tecnología de una camiseta actual.

“Quisimos recuperar la esencia de la camiseta de 1970 y traerla nuevamente al presente, respetando los elementos que la hicieron especial e incorporando los materiales y la tecnología de una prenda actual. Para nosotros, rescatar estas camisetas es también una forma de mantener viva la historia del club: de preservar recuerdos que forman parte de la identidad de una hinchada y permitir que nuevas generaciones puedan conocerlos, sentirlos y hacerlos propios”, señaló la marca.

Una pieza histórica con tecnología actual

La Special Edition está confeccionada principalmente con poliéster reciclado y cuenta con una construcción double face jacquard de 173 g/m², complementada con zonas de mesh de 145 g/m² que favorecen la ventilación. Además, integra la tecnología dryCELL de PUMA, diseñada para gestionar la humedad y brindar mayor comodidad tanto durante la actividad física como en el uso cotidiano.

La nueva camiseta tendrá un precio de S/ 349 y estará disponible en tallas S, M, L, XL y XXL. Para este lanzamiento se ofrecerá una única versión para adultos, que ya puede encontrarse en la web y tiendas PUMA.

Una apuesta que sigue evolucionando

Desde el regreso de PUMA al fútbol peruano de la mano de Sporting Cristal, la marca ha desarrollado una serie de lanzamientos que buscan reforzar su vínculo con la historia y la hinchada celeste.

En diciembre de 2025 se presentó la camiseta AWAY para la temporada 2026, una indumentaria inspirada en la emblemática camiseta azul de la década de los 70, como parte de la celebración por los 70 años del club. Esta pieza pasó a formar parte de la equipación oficial del equipo durante la temporada.

Ahora, PUMA vuelve a mirar hacia ese mismo legado con una nueva edición especial y limitada que recupera de manera aún más fiel el diseño de 1970, convirtiéndolo en una pieza de colección para los hinchas y en un nuevo homenaje a una de las épocas más importantes en la historia de Sporting Cristal.