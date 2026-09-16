Por Redacción EC

Una vez más, PUMA sorprende a los hinchas de Sporting Cristal con una nueva camiseta de colección. La marca presentó oficialmente la Special Edition 2026, una edición limitada que recupera con mayor fidelidad el diseño utilizado por el cuadro celeste a inicios de los años 70, una de las épocas más emblemáticas del club.

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