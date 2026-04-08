Sport Boys concretó dos de los fichajes más resonantes de la Liga 1 pensando en que el próximo año cumple 100 años de vida institucional. La noche del lunes 6 de abril, el club rosado cerró la incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, y este martes entrenaron por primera vez con su nuevo equipo.

Ambos futbolistas firmaron sus contratos alrededor de las 3:15 p.m. del lunes; sin embargo, el proceso administrativo se completó recién a las 7:13 p.m., cuando el representante Elio Casareto remitió la documentación correspondiente al club. Con ese paso resuelto, cerca de las 8:00 p.m. se confirmó desde la interna rosada que la operación estaba totalmente cerrada.

Ambos jugadores ya fueron inscritos y se sumaron de inmediato a las órdenes de Carlos Desio: desde este martes iniciaron entrenamientos en Lurín.

Un punto clave para concretar los fichajes fue la fórmula económica. Según pudo conocer este Diario, los propios futbolistas gestionaron auspicios personales para cubrir parte de sus remuneraciones, lo que facilitó el acuerdo con la institución chalaca y permitió destrabar la negociación.

Detrás de esa decisión también pesó un factor personal: tanto Zambrano como Trauco priorizaron jugar en Lima para estar cerca de sus familias, aspecto que terminó siendo determinante para que optaran por vestir la camiseta rosada.

Bienvenido a ‘El Primer Campeón’ 🏆🩷



✍️ Carlos Zambrano se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por toda la temporada 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/7YVp2IEJxk — Club Sport Boys Association (@sportboys) April 7, 2026

Bienvenido a ‘El Primer Campeón’ 🏆🩷



✍️ Miguel Trauco se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por toda la temporada 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/zs93aoSeJb — Club Sport Boys Association (@sportboys) April 7, 2026

En paralelo, el club también modificó su reglamento interno, reforzando normas disciplinarias que serán aplicables a todo el plantel, como parte de una política institucional orientada a fortalecer la convivencia y el orden. Como se recuerda, los dos defensores aún son investigados por una presunta violación que habría ocurrido a inicios de año en Uruguay cuando jugaban por Alianza Lima.

Con estas incorporaciones, Sport Boys suma jerarquía y experiencia a su plantel, con miras a potenciar su rendimiento en lo que resta de la temporada de la mano del profesor Carlos Desio.

Recordemos, que Sport Boys viene de caer 3-2 ante Deportivo Garcilaso en Cusco y con ese resultado se quedó en el puesto 16 con 7 puntos.

*******

SOBRE EL AUTOR