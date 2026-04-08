Por Jean Pierre Maraví Coppa

Sport Boys concretó dos de los fichajes más resonantes de la Liga 1 pensando en que el próximo año cumple 100 años de vida institucional. La noche del lunes 6 de abril, el club rosado cerró la incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, y este martes entrenaron por primera vez con su nuevo equipo.

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