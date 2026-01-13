Alianza Lima y Unión se enfrentarán en el Estadio Parque Federico Saroldi de Montevideo en el duelo válido por la segunda fecha de la Serie Río de La Plata. El amistoso se jugará este miércoles 14 de enero y lo podrás ver EN EXCLUSIVA por ESPN Premium en Argentina y Disney Plus en el resto de Sudamérica.

El conjunto comandado por Pablo Guede intentará recuperarse de la derrota ante Independiente de Avellaneda por 2 a 1.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Será un escenario ideal para conocer el rendimiento del plantel en un escenario de peso internacional, dado que Alianza Lima deberá afrontar la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Unión por Serie Río de La Plata?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 3:15 p.m.

3:15 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 4:15 p.m.

4:15 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 6:15 p.m.

6:15 p.m. España: 10:15 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Unión EN VIVO GRATIS?

El partido de Alianza Lima vs Unión en vivo por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata se podrá a través de ESPN en la plataforma Disney Plus en todo el territorio peruano.

Para que puedas ver Disney Plus en Perú, deberás descargarte la app y registrarte al plan que más te convenga. Luego, podrás ver todo el contenido en streaming para celulares, SmarTV, tablet y PC.

¿Canal de TV para ver Alianza Lima vs Unión en Perú?

El partido de Alianza Lima vs Unión en vivo por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata será transmitido en Perú por Disney Plus.

¿En dónde pasan Alianza Lima vs Unión en Argentina?

El partido de Alianza Lima vs Unión en vivo por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata será transmitido en Argentina por ESPN Premium y Disney Plus.

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. Independiente