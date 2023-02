Es día de fiesta en La Victoria y la mitad del país. Alianza Lima celebra sus 122 años este miércoles y millones de peruanos lucen los colores blanquiazules con orgullo. El actual bicampeón del fútbol peruano goza de buena salud en los últimos años y busca el tricampeonato este 2023, además de querer saldar la deuda en la Copa Libertadores, donde hace 29 partidos no logra una victoria.

El hincha se entusiasma y el club debe responder a esas expectativas. Ya en el torneo local mostró lo que tiene. Venció 2-0 a Sport Boys en su debut en la Liga 1 y este domingo debe refrendarlo en el clásico ante Universitario en el Monumental.

Ahora, a propósito de su aniversario institucional, El Comercio buscó que exjugadores extranjeros respondan tres interrogantes que todo hincha de Alianza Lima se pregunta.

Alianza Lima, ¿que lo diferencia del resto de clubes?

¿Por qué no despega a nivel internacional, si tiene todo: historia, tradición y jugadores?

La mejor historia/anécdota que vivió con Alianza.

Parcko Quiroz

Futbolista chileno que reforzó Alianza tras el fokker

Parcko Quiroz hace llegar su sentir tras este momento que vive su querido Alianza Lima | Foto: Facebook Parcko Quiroz

1.- Alianza Lima es el Perú. Alianza es el equipo del pueblo, al igual que Colo Colo en Chile, son equipos que mueven mucha hinchada donde quiera que vaya. De Alianza es de donde salen los mejores canteranos y a donde llegan los mejores futbolistas. Todos quieren llegar y jugar por Alianza porque vestir esa camiseta es lo más grande y hermoso que puede lograr un futbolista a nivel local.

2.- Los resultados Internacionales pueden ser por el bajo nivel del campeonato local, la poca exigencia tanto física como futbolística que hay en algunos equipo. En el exterior se encuentran con equipos con mucha más fuerza, velocidad y dinámica. A lo mejor en la parte futbolística somos mejores, pero en las copas internacionales nos tocan equipos que nos pasan por encima a pesar de ser nosotros futbolísticamente mejores.

3.- Anécdotas en Alianza Lima hay muchas, pero recuerdo una. Estábamos concentrados en Matute y algunos jugadores se arrancaron de la concentración y tipo dos de la madrugada, estos que se arrancaron, estaban tratando de saltar la muralla. De repente sentimos unos disparos. Imagínate todos despertaron y saltamos de la cama muertos de miedo (risas) y era mi amigo Wilmar Valencia. Él siempre portaba un arma y disparó al aire pensando que estaban entrando a robar. No te contaré quienes fueron los que se arrancaron de la concentración, pero si te cuento que esa noche no dormimos.

Malher Tressor Moreno

Futbolista colombiano que debutó en Primera en Alianza en 1999

Malher Tressor Moreno habla de Alianza Lima

1.- Primero que fue mi primer club. Segundo que tengo un cariño muy especial por esos colores. Tercero que fue la primera hinchada que me agarró cariño y hasta el momento lo siguen teniendo. Eso es un compacto muy importante para mí que es parte de mi vida y de mi familia también.

2.- Es un tema que le pasa a la mayoría de los equipos peruanos. Hay equipos que han conseguido cosas, pero han sido más bien efímeros lo que han podido conseguir a nivel internacional. Todos sabemos de la calidad de jugadores que hay en los clubes, pero a nivel internacional no lo han podido demostrar. No se sabe cuál es el misterio para no decir que le pesa la camiseta, creo que por ahí no pasa, es un tema diferente que hay que tocarlo más a fondo.

3.- La mejor anécdota que yo tengo es que yo jugué el clásico, hice gol y salí en todos los periódicos. El primer partido del equipo de la temporada también hice gol que fue de local. El segundo partido que fue ante Pesquero y ‘Peinado’ Ospina me dijo en la charla que me iba a sacar para que no se me suban los humos porque llevaba tres semanas donde aparecía en todos lados. Entonces, me mandó a la banca y me hizo ingresar en el segundo tiempo, creo que hice gol, no recuerdo bien, pero perdimos.

Fernando Martel

Futbolista chileno campeón en el 2006

1.- Alianza Lima se diferencia de los otros clubes más que nada por su gente, que es como tu familia, sobre todo las personas que trabajan en el club. El hincha es muy cercano y hace que sea diferente a lo que viví en los demás clubes a lo largo de mi carrera.

2.- Yo creo que así como en Chile, donde hay varios clubes que están al debe en la Copa Libertadores o a nivel internacional, y eso se debe a que no se ha unido toda la fuerza. Me refiero a dirigentes, entrenador y jugadores. El año en que nosotros salimos campeones en el 2006 había un equipo muy parejo, con gente de experiencia y jugadores jóvenes que estaban rindiendo bien. Ese fue un año como para hacer una inversión buena y haber traído uno dos o tres refuerzos de categoría muy buena y con ese poderío haber dado algún golpe. No fue así y creo que por años se han venido equivocando o a lo mejor la parte de dirigencia no le ha podido responder al técnico o el entrenador se ha equivocado. Eso es una conjugación de varios errores, pero creo que el día que se presente un proyecto bueno se debe mantener por dos o tres años, que es el tiempo en el que el equipo se consolide saliendo campeón y jugando bien. Pienso que el factor de una buena Copa Libertadores o Sudamericana pasaría por ahí, por tener un trabajo a largo plazo.

3.- La mejor anécdota fue que a pesar de no ser todos amigos, entendimos la frase de ser “buenos compañeros de trabajo”. Fue la pelea en Melgar cuando me agredieron y salió en mi defensa José ‘Pepe’ Soto, ‘Panchi’ Pizarro y varios compañeros míos. Eso demostró que el equipo estaba para grandes cosas, porque esa es una de las mejores anécdotas. Por eso siempre he dicho que Alianza Lima con o sin diferencia es familia.

Rodrigo Pérez

Futbolista chileno campeón en el 2006

Rodrigo Pérez vistiendo la camiseta de Alianza Lima / ROLLY REYNA

1.- Alianza Lima hace la diferencia porque es el equipo del pueblo, el equipo más popular, el equipo de la gente. La verdad esa es la gran diferencia marca.

2.- Esa es la gran deuda pendiente. Creo que deben mentalizarse en mejorar en ese aspecto, porque la verdad son muchos años que no se ha podido ganar un partido y pasar de fase. Esa es la gran deuda pendiente que tienen y para eso tienen que formar un plantel competitivo, de jerarquía que le pueda dar la posibilidad de hacer un buen papel en Copa Libertadores.

3.- Más que anécdota, estoy muy agradecido con la gente, el hincha y el país en general. La verdad que soy un agradecido de jugar en Perú y Alianza, habiendo logrado objetivos más que una historia. Así que un saludo para todos.

